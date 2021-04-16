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Захват банка в Тбилиси: удерживавшего заложников мужчину арестовали
Источник материала: ОНТ
Грузинской полиции удалось задержать мужчину, захватившего сегодня заложников в филиале «Банка Грузии». Об этом со ссылкой на информационное агентство GHN
Сообщения о том, что один из филиалов «Банка Грузии» в центре Тбилиси был захвачен, появились сегодня, 16 апреля, около полудня. В заложники нападавшим были взяты семь человек. Постепенно полиции удалось уговорить захватчика отпустить всех заложников, после чего он сам был задержан.
В результате инцидента никто не пострадал.
Нападавшим оказался мужчина 1993 года рождения. Причины его поступка по-прежнему неизвестны. Впрочем, в полиции пообещали позже сообщить о подробностях этого дела.
Фото: Freepik.com
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Грузинской полиции удалось задержать мужчину, захватившего сегодня заложников в филиале «Банка Грузии». Об этом со ссылкой на информационное агентство...
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