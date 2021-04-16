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Попался в ловушку удаленной работы: эстонский депутат лежал в кровати, курил и слушал музыку

16.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Попался в ловушку удаленной работы: эстонский депутат лежал в кровати, курил и слушал музыку

В Эстонии депутат партии «Отечество» Тармо Круузимяэ во время удаленного обсуждения парламентом вопросов изменения климата попал в неловкую ситуацию. Работая из дома, мужчина разделся, прилег, включил музыку и начал курить электронную сигарету. В этот момент подошла очередь Круузимяэ задавать вопрос. Коллеги увидели, чем парламентарий занимается на «удаленке». На необычный случай обращает внимание Delfi.

Круузимяэ свой вопрос так и не озвучил. Депутат просто смотрел в экран, лежал и курил.

Позже парламентарий охарактеризовал произошедшее следующими словами: «Прелесть и беда удаленной работы». Тармо пояснил, что никогда не позволил бы себе курить электронную сигарету во время выступления перед коллегами или на трибуне парламента. Круузимяэ подчеркнул, что он просто не знал, что подошла его очередь задавать вопрос.

Фото: Pixabay

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В Эстонии депутат партии «Отечество» Тармо Круузимяэ во время удаленного обсуждения парламентом вопросов изменения климата попал в неловкую ситуацию. Работая из...
 
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