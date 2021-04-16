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Улыбнетесь, даже если не хотите! Кот так строго посмотрел на собаку, что она занервничала (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с котом, который очень выразительно и пронзительно посмотрел на собаку, опубликовал
В ролике кот воспользовался силой взгляда, чтобы показать собаке свое превосходство. Он пристально смотрел на собаку, пока та не начала нервничать и отводить глаза в сторону.
Эта сцена позабавила комментаторов: «Собака высматривает хозяина, который вот-вот должен вернуться домой. Кот: "Я тебе сейчас объясню, кто тут хозяин"», «Скорее всего, собака молодая, а кот в доме появился первым», «Кот строгий такой!», «Задавил интеллектом!», «Еще ведь вглядывается в глаза», – писали пользователи Сети.
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Видео с котом, который очень выразительно и пронзительно посмотрел на собаку, опубликовал ridus.ru. В ролике кот воспользовался силой взгляда, чтобы показать собаке...
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