Вы их точно ни с кем не спутаете! Топ-5 артистов с уникальными голосами

Источник материала: ОНТ

Вы замечали: некоторые голоса просто невозможно не узнать, потому что они уникальны и неповторимы. Трудно поверить, что их обладатели – обычные люди. Мы предлагаем вам подборку, которая вас заставит удивиться.





Фредди Меркьюри открывает наш список артистов с уникальными голосами. Вокальные возможности вокалиста группы Queen не раз волновали исследователей со всего мира. Музыкант, композитор, выдающийся вокалист – голосом Меркьюри восхищаются поклонники до сих пор. И считают, что подобного исполнителя природа больше не подарила музыке.

Молодой певец из Казахстана, обладатель гран-при конкурса «Славянский базар 2015» Димаш Кудайбергенов покорил своим необычным голосом множество сердец. Популярность к нему пришла после участия в известном китайском телешоу. Вокальный диапазон артиста поражает мелодичностью и силой.

Его называют волшебным голосом Италии. Андреа Бочелли – известный во всём мире исполнитель классической музыки, который сумел популяризировать её далеко за пределами жанра. Преемник Лучано Паваротти, он достиг не меньших высот, чем легендарный тенор. Андреа Бочелли часто выступает в дуэтах с известными исполнительницами. Такими как Селин Дион, Ариана Гранде, Сара Брайтман и другими.

Латиноамериканка Джорджия Браун имеет голос в восемь октав, а ее рекорд на самую высокую ноту в мире еще никем не побит. Мнения критиков относительно вокальных способностей певицы расходятся. Кто-то считает ее уникальным феноменом. Верхний регистр Джорджии находится за пределами человеческих возможностей и встречается лишь у некоторых животных. А кто-то отмечает, что такие «ультразвуки» еще не доказывают умения петь.

Известна своим мощным голосом Кристина Агилера. С самого первого хита обладательница пяти премий «Грэмми» оставалась на вершине чартов. Её заслуженно называют голосом нового поколения. Его чувственность и многогранность сложно перепутать с другими.

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