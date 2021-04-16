В России установили памятник Чужому

Источник материала: ОНТ

В Кургане (Россия) был установлен памятник ксеноморфу из киновселенной о Чужом. Жители города могут наблюдать статую инопланетного хищника в Центральном парке культуры и отдыха. Первые снимки были опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе мэрии города уточнили , что арт-объект был установлен с учетом интереса молодежи к фильмам о Чужом.

Скоро в том же парке Кургана хотят установить трон из сериала «Игра престолов».

Фото: «ВКонтакте» / «Курганские истории»

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