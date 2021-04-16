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В России установили памятник Чужому
Источник материала: ОНТ
В Кургане (Россия) был установлен памятник ксеноморфу из киновселенной о Чужом. Жители города могут наблюдать статую инопланетного хищника в Центральном парке культуры и отдыха. Первые снимки
В пресс-службе мэрии города
Скоро в том же парке Кургана хотят установить трон из сериала «Игра престолов».
Фото: «ВКонтакте» / «Курганские истории»
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В Кургане (Россия) был установлен памятник ксеноморфу из киновселенной о Чужом. Жители города могут наблюдать статую инопланетного хищника в Центральном парке...
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