Пасхальный кулич без долгого замеса теста. Получается с 1-го раза у всех!

Источник материала: ОНТ

Универсальным рецептом пасхального кулича на своей странице в Instagram поделилась шеф-повар Ася Бух. Кулич получается нежный и мягкий. К тому же от сюрпризов вы точно застрахованы – рецепт проверенный. Сохраняйте себе!

Как готовить: взбейте венчиком (не миксером) в глубокой емкости 4 яйца, влейте 250 мл теплого (не горячего) молока. Добавьте 130 г сливочного масла и 250 г 20-25%-ной сметаны. Перемешайте, добавьте 230 г обычного сахара, 2 пакетика ванильного сахара и ¼ ч. л. соли.

7-8 г сухих дрожжей перемешайте с 700 г муки. Затем постепенно влейте в муку жидкую массу, перемешивая тесто. 150 г изюма добавьте вместе с последней порцией муки. Вымешайте тесто большой ложкой (пластиковой, силиконовой или деревянной). В результате оно должно получится вязким и липким.

Накройте емкость крышкой и поставьте в темное место. Когда тесто поднимется до краев, осадите его ложкой и дайте подойти еще раз.

Затем ложкой или руками выложите тесто в формы. Формы заполняйте чуть больше, чем на половину. Накройте формы чистым полотенцем и в теплом месте дайте тесту подойти еще раз.

Выпекайте куличи в разогретой до 170-180°C духовке около 35 мин. Деревянной палочкой проверьте, готов ли он. Когда кулич полностью остынет, можно украсить его глазурью.

Как делать глазурь: два белка взбейте миксером или венчиком с лимонным соком (1 долька лимона) и щепоткой соли. Всыпьте постепенно 100 г сахарной пудры. До крепких пиков белки взбивать не нужно по этому рецепту. Полученную белковую массу перелейте в кастрюлю и, постоянно помешивая, прогрейте на слабом огне. Остудите массу – получится мягкая глазурь, она не трескается и не застывает. Смажьте куличи.

Лайфхаки для приготовления идеальной глазури для кулича читайте здесь .

Фото: Instagram @elementaree.ru

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