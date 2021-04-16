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Несколько региональных Telegram-каналов признаны экстремистскими

16.04.2021 16:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несколько региональных Telegram-каналов признаны экстремистскими

Суд Ленинского района города Могилева признал несколько региональных Telegram-каналов экстремистскими. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В частности, в список запрещенных попали такие виртуальные сообщества, как «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни» и «Бульвар непокоренных». Как указывается в сообщении, в данных сообществах систематически размещались экстремистские материалы, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих.

Признание экстремистскими означает, что за публикацию или репосты информации и сообщений из данных сообществ будет предусмотрена административная ответственности в виде штрафа или ареста.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Могилев
 
 
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Суд Ленинского района города Могилева признал несколько региональных Telegram-каналов экстремистскими. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. В...
 
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