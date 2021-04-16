ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двое парней пистолетом пытались «выбить» долг у старшеклассника в Слуцке

16.04.2021 16:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Двое парней пистолетом пытались «выбить» долг у старшеклассника в Слуцке

Могут ли школьные разборки привести к трагедии? Могут. Если в руках одной стороны конфликта – пистолет.  Что послужило причиной раздора и чем закончилась эта недетская история?

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram.  Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках           

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Один из апрельских вечеров в Слуцке «украсили» выстрелы. Двое парней пытались «выбить» долг у старшеклассника. 

Всё обошлось, подросток не пострадал, но рассказал о случившемся родителям, которые и обратились в милицию. Конфликт между 18-летним «кредитором» и 15-летним потерпевшим завязался ещё в начале года. Младший из парней заступился за свою сестру, по вине которой старший разбил свой смартфон. Школьник предложил частично возместить ущерб. Но деньги так и не вернул. Владелец телефона пытался получить «сумму с процентами», но родители школьника отказали, пригрозив заявлением о вымогательстве. И обиженный молодой человек пошёл на крайние меры. 

С подозреваемыми проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могут ли школьные разборки привести к трагедии? Могут. Если в руках одной стороны конфликта – пистолет.  Что послужило причиной раздора и чем закончилась эта...
 
Новости дня
Новости разные
 
На городской улице нашли загадочное место, на котором водители постоянно уходят в занос (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by