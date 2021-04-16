Двое парней пистолетом пытались «выбить» долг у старшеклассника в Слуцке

Источник материала: ОНТ

Могут ли школьные разборки привести к трагедии? Могут. Если в руках одной стороны конфликта – пистолет. Что послужило причиной раздора и чем закончилась эта недетская история?

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Один из апрельских вечеров в Слуцке «украсили» выстрелы. Двое парней пытались «выбить» долг у старшеклассника.

Всё обошлось, подросток не пострадал, но рассказал о случившемся родителям, которые и обратились в милицию. Конфликт между 18-летним «кредитором» и 15-летним потерпевшим завязался ещё в начале года. Младший из парней заступился за свою сестру, по вине которой старший разбил свой смартфон. Школьник предложил частично возместить ущерб. Но деньги так и не вернул. Владелец телефона пытался получить «сумму с процентами», но родители школьника отказали, пригрозив заявлением о вымогательстве. И обиженный молодой человек пошёл на крайние меры.

С подозреваемыми проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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