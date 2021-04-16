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Как кормящей маме похудеть без вреда для здоровья? 8 эффективных советов врача
Источник материала: ОНТ
Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе
Здоровье новорождённого и молодой мамы – безусловный приоритет, особенно при грудном вскармливании. Если до беременности женщина была социально активна, изменение графика с учетом заботы о младенце она может интуитивно заедать. Это психологическая ловушка.
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Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о том, как похудеть без вреда для...
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