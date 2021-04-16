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Как кормящей маме похудеть без вреда для здоровья? 8 эффективных советов врача

16.04.2021 16:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как кормящей маме похудеть без вреда для здоровья? 8 эффективных советов врача

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о том, как похудеть без вреда для здоровья кормящей маме.

Здоровье новорождённого и молодой мамы – безусловный приоритет, особенно при грудном вскармливании. Если до беременности женщина была социально активна, изменение графика с учетом заботы о младенце она может интуитивно заедать. Это психологическая ловушка.

  1. Близким следует давать возможность молодой маме чаще бывать на свежем воздухе, организовать себе хобби, заниматься спортом, фитнесом.
  2. Мясо и птица должны быть в обязательном ежедневном рационе в количестве не менее 300 г, а вот рыбу следует употреблять с осторожностью.
  3. Речная рыба вообще не рекомендуется к употреблению, так как она может быть поражена гельминтами.
  4. Овощи и фрукты в рационе должны присутствовать, за исключением аллергенных. Пищевой акцент – на бананы и яблоки.
  5. Приемов пищи должно быть минимум 5. Это важно, учитывая хронический недосып молодой мамы и необходимость восполнения энергозатрат.
  6. Важно придерживаться сбалансированного питания и делать рацион разнообразным.
  7. Следует исключить газировку, сладкие соки, копченое, жареное, консервированное, острые приправы и специи, арахис, шоколад.
  8. Физические нагрузки следует начинать с зарядки. Полезна планка для общего укрепления мышц.

Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья!

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Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о том, как похудеть без вреда для...
 
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