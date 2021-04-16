На городской улице нашли загадочное место, на котором водители постоянно уходят в занос (видео)

Источник материала: Onliner

Гродненским автомобилистам не позавидуешь. Коварная дорога возле городского роддома после дождя преподносит неожиданный сюрприз: авто срываются в резкий занос. Причем на маленькой скорости, всего около 30 км/ч — об этом можно судить исходя из видео.

Как сообщает портал AutoGrodno, только сегодня за утро одному водителю удалось заснять два таких случая.

По словам автомобилистов-старожилов, особенность кольца возле роддома в том, что оно сделано не на ровной поверхности, а частично на склоне холма, изгибается кольцо примерно на середине. Пользователи пишут, что попадали в занос и три года назад, и даже десять.





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