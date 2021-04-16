ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На городской улице нашли загадочное место, на котором водители постоянно уходят в занос (видео)

16.04.2021 16:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Гродненским автомобилистам не позавидуешь. Коварная дорога возле городского роддома после дождя преподносит неожиданный сюрприз: авто срываются в резкий занос. Причем на маленькой скорости, всего около 30 км/ч — об этом можно судить исходя из видео.

Как сообщает портал AutoGrodno, только сегодня за утро одному водителю удалось заснять два таких случая.

По словам автомобилистов-старожилов, особенность кольца возле роддома в том, что оно сделано не на ровной поверхности, а частично на склоне холма, изгибается кольцо примерно на середине. Пользователи пишут, что попадали в занос и три года назад, и даже десять.

На городской улице нашли загадочное место, на котором водители постоянно уходят в занос (видео)

Читайте также:

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненским автомобилистам не позавидуешь. Коварная дорога возле городского роддома после дождя преподносит неожиданный сюрприз: авто срываются в резкий занос....
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 30 000 Xiaomi Mi MIX Fold раскупили за минуту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by