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Более 30 000 Xiaomi Mi MIX Fold раскупили за минуту
Источник материала: Onliner
Xiaomi открыла заказы на первую партию складного смартфона Mi MIX Fold, и новинка оказалась популярной. Всего за минуту было распродано от 30 до 40 тысяч экземпляров. Это примерно 500 смартфонов в секунду,
С учетом стоимости Mi MIX Fold, результат можно считать хорошим: базовая версия смартфона (12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти) стоит примерно $1530, модель с хранилищем на 512 ГБ оценена в $1680, а топовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ пространства стоит $2000.
Все модификации работают на чипе Snapdragon 888 и оснащены одинаковым набором фотосенсоров: основной на 108 Мп, 13 Мп ультраширокий и 8 Мп телефото.
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Xiaomi открыла заказы на первую партию складного смартфона Mi MIX Fold, и новинка оказалась популярной. Всего за минуту было распродано от 30 до 40 тысяч экземпляров. Это...
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