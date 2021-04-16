Более 30 000 Xiaomi Mi MIX Fold раскупили за минуту

Источник материала: Onliner

Xiaomi открыла заказы на первую партию складного смартфона Mi MIX Fold, и новинка оказалась популярной. Всего за минуту было распродано от 30 до 40 тысяч экземпляров. Это примерно 500 смартфонов в секунду, сообщает издание GSMArena.

С учетом стоимости Mi MIX Fold, результат можно считать хорошим: базовая версия смартфона (12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти) стоит примерно $1530, модель с хранилищем на 512 ГБ оценена в $1680, а топовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ пространства стоит $2000.

Все модификации работают на чипе Snapdragon 888 и оснащены одинаковым набором фотосенсоров: основной на 108 Мп, 13 Мп ультраширокий и 8 Мп телефото.