Простыми словами. Какие законы изменили в Беларуси и что об этом нужно знать

Источник материала: Onliner

Еще одна апрельская сессия депутатов — и снова много горячего. Белорусский парламент работает в напряженном режиме, пытаясь развязать политический конфликт так, как умеет. Сегодня утвердили еще несколько новых рамок. Будет много «ужесточить».

Если не хотите рисковать настроением — ограничьтесь первым пунктом, про туризм. Поставим теплое фото, с намеком на скорое лето и все хорошее.





Поправки в Закон о туризме, первое чтение

Несмотря на то, что проект был внесен еще в 2018 году, его авторы настаивают на актуальности особенно в период пандемии.

Зачем принимают? Чтобы защитить туристов и не повторить ситуацию с « Калипсо Тур» или « Аврора Тур» .

Как это поможет? Ответственным сделают туроператора, а не турагента (посредника) и введут институт финансового обеспечения ответственности туроператора (сотрудничество со страховой компанией, банком или небанковской кредитно-финансовой организацией или за деньги самого туроператора).

Поправки в Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, первое чтение

Зачем принимают? «Совершенствование с учетом практики применения».

Главные изменения:

вводится упрощенный порядок стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентов из числа бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов;

упраздняется деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. Единственной организационной формой будут юридические консультации.

Что еще нового в законопроекте, запрещающем «индивидуальным адвокатам» защищать людей по уголовным и административным делам? Много чего

Изменения в Уголовном кодексе, первое чтение

Зачем? «С учетом складывающейся общественно-политической ситуации».

Главные изменения . Введение уголовной ответственности за:

умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенное в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга;

распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение;

участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности;

неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенное лицом, которое в течение одного года после наложения двух административных взысканий за такие деяния вновь нарушило порядок;

неисполнение решения о признании организации экстремистской и о приостановлении ее деятельности.





Усиление ответственности за:

клевету;

призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности;

умышленное несанкционированное копирование, перехват компьютерной информации либо неправомерное завладение компьютерной информацией, повлекшее причинение существенного вреда;

сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка;

насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности;

надругательство над государственными символами.





Законопроект о недопущении реабилитации нацизма, второе чтение

Зачем ? «Для комплексного регулирования вопросов противодействия реабилитации нацизма и создания барьера на пути распространения идей нацизма, реабилитации нацистских преступников и их пособников».

Главное: будет перечень нацистской символики.





Законопроект признает нацистской символикой и атрибутикой — «флаги... использовавшиеся Национал-социалистской рабочей партией Германии, Национальной фашистской партией Италии, другими государственными, военными и иными структурами либо организациями, сотрудничавшими с такими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны, если такие структуры и организации признаны преступными либо виновными в совершении преступлений приговором Международного военного трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов...».

Перечни нацистской символики и атрибутики будут определены Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством юстиции, Комитетом государственной безопасности и Национальной академией наук Беларуси.

Законопроект «О противодействии экстремизму»

Зачем? «Для совершенствования законодательства о противодействии экстремизму в целях обеспечения национальной безопасности, защиты суверенитета и независимости государства, прав и свобод его граждан».

Главное:

ускоренное рассмотрение дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма;

ускоренное признание символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами;

координацией противодействия экстремизму будет заниматься МВД;

впервые вводится ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовку, обучение и подготовку лиц для участия в такой деятельности;

уголовная ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности государственных органов власти и управления в публичных выступлениях, в том числе в СМИ и интернете;

уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны, распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются средствами массовой информации.





Законопроект «О массовых мероприятиях», второе чтение

Зачем? «Для обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении массовых мероприятий».

Главное:

упраздняется уведомительный порядок — только при наличии разрешения от местных органов власти;

запрещается публичный призыв на незарегистрированное массовое мероприятие или до получения разрешения;

запрещается освещение в СМИ и интернете в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка;

журналисты на таких мероприятиях приравниваются участникам (с точки зрения «соблюдения общественного порядка»);

запрет на выполнение журналистами, присутствующими на массовом мероприятии, распорядительных функций по организации и проведению мероприятия;

допускается временный запрет или ограничение движения по дорогам при проведении массового мероприятия.





Законопроект «Об обеспечении национальной безопасности», второе чтение

Зачем? Для « совершенствования с учетом практики применения действующего законодательства правовых и организационных основ деятельности органов внутренних дел, условий и пределов применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения и использования оружия военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов пограничной службы, органов государственной охраны и органов государственной безопасности».

Главное:

органы внутренних дел приравниваются к военизированным организациям;

утвердить пределы открытости органов внутренних дел;

создать подразделения по борьбе с киберпреступностью;

дать право органам внутренних дел на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные, проверки у граждан документов, необходимых для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на органы внутренних дел;

дать право сотрудникам внутренних дел на проведение личного досмотра (вместо личного обыска) задержанного лица и досмотра находящихся при нем вещей и транспортных средств;

дать право сотрудникам органам внутренних дел при исполнении на осуществление звуко- и видеозаписи окружающей обстановки, в том числе граждан.

Законопроект о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, второе чтение

Зачем? Сейчас можно только догадываться, но в версии 1999 года закон был «направлен на создание надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими правонарушениями».

Главное: в перечень защищаемых лиц включена новая категория — иные лица, подлежащие государственной защите в связи с посягательством на их безопасность.