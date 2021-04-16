Простыми словами. Какие законы изменили в Беларуси и что об этом нужно знать

Еще одна апрельская сессия депутатов — и снова много горячего. Белорусский парламент работает в напряженном режиме, пытаясь развязать политический конфликт так, как умеет. Сегодня утвердили еще несколько новых рамок. Будет много «ужесточить».
Если не хотите рисковать настроением — ограничьтесь первым пунктом, про туризм. Поставим теплое фото, с намеком на скорое лето и все хорошее.
Поправки в Закон о туризме, первое чтение
Несмотря на то, что проект был внесен еще в 2018 году, его авторы настаивают на актуальности особенно в период пандемии.
Как это поможет?Ответственным сделают туроператора, а не турагента (посредника) и введут институт финансового обеспечения ответственности туроператора (сотрудничество со страховой компанией, банком или небанковской кредитно-финансовой организацией или за деньги самого туроператора).
Поправки в Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, первое чтение
Зачем принимают? «Совершенствование с учетом практики применения».
умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенное в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга;
распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение;
участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности;
неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенное лицом, которое в течение одного года после наложения двух административных взысканий за такие деяния вновь нарушило порядок;
неисполнение решения о признании организации экстремистской и о приостановлении ее деятельности.
Усиление ответственности за:
клевету;
призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности;
умышленное несанкционированное копирование, перехват компьютерной информации либо неправомерное завладение компьютерной информацией, повлекшее причинение существенного вреда;
сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка;
насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности;
надругательство над государственными символами.
Законопроект о недопущении реабилитации нацизма, второе чтение
Зачем?«Для комплексного регулирования вопросов противодействия реабилитации нацизма и создания барьера на пути распространения идей нацизма, реабилитации нацистских преступников и их пособников».
Главное: будет перечень нацистской символики.
Законопроект признает нацистской символикой и атрибутикой — «флаги... использовавшиеся Национал-социалистской рабочей партией Германии, Национальной фашистской партией Италии, другими государственными, военными и иными структурами либо организациями, сотрудничавшими с такими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны, если такие структуры и организации признаны преступными либо виновными в совершении преступлений приговором Международного военного трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов...».
Перечни нацистской символики и атрибутики будут определены Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством юстиции, Комитетом государственной безопасности и Национальной академией наук Беларуси.
Законопроект «О противодействии экстремизму»
Зачем? «Для совершенствования законодательства о противодействии экстремизму в целях обеспечения национальной безопасности, защиты суверенитета и независимости государства, прав и свобод его граждан».
Главное:
ускоренное рассмотрение дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма;
ускоренное признание символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами;
координацией противодействия экстремизму будет заниматься МВД;
впервые вводится ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовку, обучение и подготовку лиц для участия в такой деятельности;
уголовная ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности государственных органов власти и управления в публичных выступлениях, в том числе в СМИ и интернете;
уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны, распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются средствами массовой информации.
Законопроект «О массовых мероприятиях», второе чтение
Зачем? «Для обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении массовых мероприятий».
Главное:
упраздняется уведомительный порядок — только при наличии разрешения от местных органов власти;
запрещается публичный призыв на незарегистрированное массовое мероприятие или до получения разрешения;
запрещается освещение в СМИ и интернете в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка;
журналисты на таких мероприятиях приравниваются участникам (с точки зрения «соблюдения общественного порядка»);
запрет на выполнение журналистами, присутствующими на массовом мероприятии, распорядительных функций по организации и проведению мероприятия;
допускается временный запрет или ограничение движения по дорогам при проведении массового мероприятия.
Законопроект «Об обеспечении национальной безопасности», второе чтение
Зачем? Для «совершенствования с учетом практики применения действующего законодательства правовых и организационных основ деятельности органов внутренних дел, условий и пределов применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения и использования оружия военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов пограничной службы, органов государственной охраны и органов государственной безопасности».
Главное:
органы внутренних дел приравниваются к военизированным организациям;
утвердить пределы открытости органов внутренних дел;
создать подразделения по борьбе с киберпреступностью;
дать право органам внутренних дел на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные, проверки у граждан документов, необходимых для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на органы внутренних дел;
дать право сотрудникам внутренних дел на проведение личного досмотра (вместо личного обыска) задержанного лица и досмотра находящихся при нем вещей и транспортных средств;
дать право сотрудникам органам внутренних дел при исполнении на осуществление звуко- и видеозаписи окружающей обстановки, в том числе граждан.
Законопроект о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, второе чтение
Зачем? Сейчас можно только догадываться, но в версии 1999 года закон был «направлен на создание надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими правонарушениями».
Главное: в перечень защищаемых лиц включена новая категория — иные лица, подлежащие государственной защите в связи с посягательством на их безопасность.