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Как приготовить пышные сырники за 5 минут? 4 лайфхака и проверенный рецепт
Источник материала: ОНТ
Сырники – одно из самых любимых и популярных блюд в каждой семье. Чтобы разнообразить его приготовление, хозяйки прибегают к разным экспериментам: корректируют пропорции ингредиентов, заменяют пшеничную муку на другие виды или вовсе отказываются от неё. Что делать, если, несмотря на все усилия, сырники не получаются? Предлагаем несколько секретов приготовления и проверенный рецепт сырников без муки.
1. ТВОРОГ
Чтобы сырники держали форму, жирность творога должна быть не меньше 9%. Если под рукой оказался продукт с меньшей жирностью, то из него следует удалить образовавшуюся сыворотку, откинув на дуршлаг. Творог необходимо хорошенько растереть.
2. ПРОПОРЦИИ
На 1 пачку творога понадобится 1 яйцо, 1 ст.л. сахара, 2 ст.л. манной крупы. Смешать ингредиенты в глубокой ёмкости. Ёмкость плотно закрыть и поставить в холодильник. Минимум на 1 час, а можно на ночь. Это даст возможность манной крупе медленно набухнуть.
3. ФОРМА
Формировать форму на сырники лучше всего влажными руками, чтобы творожная масса не прилипала к ним. Шарики должны быть небольшими по размеру не более 4 см в диаметре.
4. КАК ГОТОВИТЬ
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Сырники – одно из самых любимых и популярных блюд в каждой семье. Чтобы разнообразить его приготовление, хозяйки прибегают к разным экспериментам: корректируют...
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