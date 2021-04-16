ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как приготовить пышные сырники за 5 минут? 4 лайфхака и проверенный рецепт

16.04.2021 16:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как приготовить пышные сырники за 5 минут? 4 лайфхака и проверенный рецепт

Сырники – одно из самых любимых и популярных блюд в каждой семье. Чтобы разнообразить его приготовление, хозяйки прибегают к разным экспериментам: корректируют пропорции ингредиентов, заменяют пшеничную муку на другие виды или вовсе отказываются от неё. Что делать, если, несмотря на все усилия, сырники не получаются? Предлагаем несколько секретов приготовления и проверенный рецепт сырников без муки. 

1. ТВОРОГ 

Чтобы сырники держали форму, жирность творога должна быть не меньше 9%. Если под рукой оказался продукт с меньшей жирностью, то из него следует удалить образовавшуюся сыворотку, откинув на дуршлаг. Творог необходимо хорошенько растереть.


2. ПРОПОРЦИИ

На 1 пачку творога понадобится 1 яйцо, 1 ст.л. сахара, 2 ст.л. манной крупы. Смешать ингредиенты в глубокой ёмкости. Ёмкость плотно закрыть и поставить в холодильник. Минимум на 1 час, а можно на ночь. Это даст возможность манной крупе медленно набухнуть.



3. ФОРМА

Формировать форму на сырники лучше всего влажными руками, чтобы творожная масса не прилипала к ним. Шарики должны быть небольшими по размеру не более 4 см в диаметре. 


4. КАК ГОТОВИТЬ

  • Классическое приготовление сырников – жарка. Каждый творожный шарик сначала нужно обвалять в муке. Это придаст дополнительную стойкость форме. Ещё один важный момент – хорошо прогреть поверхность сковороды с растительным маслом. Сырники положить на раскалённую поверхность и обжарить с обеих сторон.
  • Ещё один вариант приготовления сырников – запекание. В этом случае панировка не нужна. Творожную массу необходимо просто  выложить в силиконовые формочки и запекать сырники до золотистого цвета при температуре 180 градусов. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сырники – одно из самых любимых и популярных блюд в каждой семье. Чтобы разнообразить его приготовление, хозяйки прибегают к разным экспериментам: корректируют...
 
Новости дня
Новости разные
 
На городской улице нашли загадочное место, на котором водители постоянно уходят в занос (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by