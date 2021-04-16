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Женщина узнала о беременности за несколько суток до родов! В это невозможно поверить!

16.04.2021 16:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина узнала о беременности за несколько суток до родов! В это невозможно поверить!

Из информационного портала FOX13 Memphis стало известно, что женщина из США узнала о своей беременности всего за девять дней до родов. 

В 2019 году Лорен Чалк случайным образом обнаружила, что находится на девятом месяце беременности. Как признается сама женщина, это было для нее полной неожиданностью, так как она долгое время пыталась забеременеть, но все попытки заканчивались плохо. У нее было два выкидыша.


Фото: zakon.kz

Когда Лорен была подростком, ей диагностировали синдром поликистозных яичников, из-за которого шансы забеременеть резко сокращаются. Теперь недавно родившая мама безумно рада первенцу и считает его лучшим подарком к Рождеству. 

Для многих кажется эта ситуация невозможной, однако ученые нашли этому логичное объяснение. Скрываемая беременность – такое название дали этому явлению. Оно складывается из социальных и психофизиологических причин.

Почему скрывают беременность в наше время?

В прошлом данное поведение представительниц прекрасного пола можно было объяснить общественными нравами. Они вынуждали незамужних женщин всяческими способами скрывать беременность. С тех времен появилось понятие «скрываемой» беременности. 


Фото: kosmetista.ru

Финляндский социолог рассказал, как в середине XVIII века судили молодую горничную за безответственное отношение к новорожденному ребенку. В суде она отрицала информацию о том, что знала о своей беременности. У нее не было месячных три года, и шевелений малыша она также не чувствовала.

Как оказалось, подсудимая все же была у врача за месяц до родов, где ей посоветовали оставить работу. В итоге девушка родила зимой где-то на болоте. Суд приговорил ее к двум годам каторги и 24 ударам плети. 


Фото: 123ru.net

К сожалению, нередко такое встречается и в наше время. Ученые объясняют это рядом признаков у женщин: низкий уровень интеллекта и социально-экономический статус, юный возраст, социальная изоляция. 

Приведем яркий пример такого поведения. 19-летняя девушка была доставлена в больницу с кровотечением и судорогами. После сбора анализов было выяснено, что пациентка только что родила. 


Фото: pexels.com

Девушка отличалась отставанием в развитии, избыточным весом, также врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга. Через небольшое количество времени она рассказала, что родила прямо дома. Беременность скрывала, потому что родители такое положение дочки не одобрили бы. О партнере ничего выяснить не удалось. 


По материалам сайтов lenta.ru, ria.ru

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Из информационного портала FOX13 Memphis стало известно, что женщина из США узнала о своей беременности всего за девять дней до родов.  В 2019 году Лорен Чалк случайным...
 
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