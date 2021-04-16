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Что он делал с растением? Кот рассмешил и озадачил пользователей Сети (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором кот почему-то бьет лапами по растению, опубликовал
В ролике кот то ли решил поиграть с растением, то ли подраться. А в конце и вовсе заскучал.
В Instagram загадочное видео с котом собрало больше 200 тыс. просмотров и сотни комментариев: «Да это же маленький пушистый барабанщик!», «Устроил бокс посреди квартиры», «Кот на тренировке!», «Ему просто не с кем поиграть», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором кот почему-то бьет лапами по растению, опубликовал ridus.ru. В ролике кот то ли решил поиграть с растением, то ли подраться. А в конце и вовсе заскучал. ...
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