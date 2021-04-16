Что он делал с растением? Кот рассмешил и озадачил пользователей Сети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором кот почему-то бьет лапами по растению, опубликовал ridus.ru .

В ролике кот то ли решил поиграть с растением, то ли подраться. А в конце и вовсе заскучал.

В Instagram загадочное видео с котом собрало больше 200 тыс. просмотров и сотни комментариев: «Да это же маленький пушистый барабанщик!», «Устроил бокс посреди квартиры», «Кот на тренировке!», «Ему просто не с кем поиграть», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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