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Юристу Илье Салею изменили меру пресечения

16.04.2021 16:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Юристу штаба Виктора Бабарико Илье Салею позволили выходить на улицу и ходить на работу.

Юристу Илье Салею изменили меру пресечения
Источник: t.me/viktarbabarykaofficial

С 16 апреля юристу штаба Бабарико и адвокату изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог, сообщает телеграм-канал экс-банкира. Илья может свободно передвигаться по стране и работать.

Он остается в статусе обвиняемого по статье 361 Уголовного кодекса и обязан являться по вызову следственных органов и суда.

Долгие месяцы юрист штаба находился в своей квартире без права на общение и прогулки. Видеться он мог только со своим адвокатом, который приносил ему продукты и выносил мусор.

 
 
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Юристу штаба Виктора Бабарико Илье Салею позволили выходить на улицу и ходить на работу.
 
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