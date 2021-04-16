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Юристу Илье Салею изменили меру пресечения
Источник материала: Навiны
Юристу штаба Виктора Бабарико Илье Салею позволили выходить на улицу и ходить на работу.
С 16 апреля юристу штаба Бабарико и адвокату изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог, сообщает телеграм-канал экс-банкира. Илья может свободно передвигаться по стране и работать.
Он остается в статусе обвиняемого по статье 361 Уголовного кодекса и обязан являться по вызову следственных органов и суда.
Долгие месяцы юрист штаба находился в своей квартире без права на общение и прогулки. Видеться он мог только со своим адвокатом, который приносил ему продукты и выносил мусор.
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Юристу штаба Виктора Бабарико Илье Салею позволили выходить на улицу и ходить на работу.
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