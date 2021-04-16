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ВВП Беларуси в первом квартале вырос на 0,9%

16.04.2021 16:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за I квартал 2021 г. составил 36,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню I квартала 2020 г.

Как сообщает Белстат, индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,2%.

 
 
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Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за I квартал 2021 г. составил 36,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню I...
 
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