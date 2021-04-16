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Зеленский: Беларусы достойны другого будущего и даже настоящего

16.04.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины рассказал, какие страны лучше всего понимают украинцев.

Об этом глава Украины рассказал французской газете «Le Figaro».

Журналисты поинтересовались у Зеленского, какие европейские страны лучше всего понимают Украину. Он ответил, что прежде всего это страны, которые в своё время были республиками Советского Союза, включая Беларусь.

«Это страны Балтии. Они очень хорошо понимают. Я думаю, нас прекрасно понимает Беларусь. Знаю, как они очень хорошо к нам относятся, как молодёжь к нам относится: они приезжают, они очень любят нас. Я считаю, что они заслуживают другого будущего, другого настоящего даже», — ответил Зеленский.
 
 
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Президент Украины рассказал, какие страны лучше всего понимают украинцев.
 
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