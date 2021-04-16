ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БНПА: ликвидация института частнопрактикующих адвокатов ухудшит инвестклимат

16.04.2021 17:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лишение адвокатов права оказывать юридическую помощь в составе юридических бюро, а также индивидуально отразится на инвестиционном климате Беларуси.

БНПА: ликвидация института частнопрактикующих адвокатов ухудшит инвестклимат
Это повлечет за собой снижение инвестиций и как результат — причинение ущерба государственным интересам. Такое мнение в письме в парламент выразила Белорусская научно-промышленная ассоциация.

Для иностранного бизнеса привычная юридическая поддержка, которая обеспечивается адвокатскими фирмами, является стандартным уровнем комфорта. 

Можно прогнозировать, что юридические консультации, лишенные корпоративных принципов и стандартов работы, не будут справляться с проектами, обслуживающими иностранные компании, считают в БНПА.

"Лишение иностранного бизнеса понятного уровня юридической поддержки в лице адвокатских бюро станет существенным препятствием для прихода иностранных инвесторов и повлечет отток иностранных инвестиций", - подчеркивают в БНПА.

Поэтому БНПА просит сохранить статью 29 закона «Об адвокатуре» (о формах осуществления деятельности) в действующей редакции, пишет officelife

Напомним, сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности", среди прочего, поправками предусмотрена ликвидация адвокатских бюро и индивидуальной практики
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лишение адвокатов права оказывать юридическую помощь в составе юридических бюро, а также индивидуально отразится на инвестиционном климате Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрея Бастунца единогласно переизбрали главой Ассоциации журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by