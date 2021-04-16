|
БНПА: ликвидация института частнопрактикующих адвокатов ухудшит инвестклимат
Источник материала: Партизан
Лишение адвокатов права оказывать юридическую помощь в составе юридических бюро, а также индивидуально отразится на инвестиционном климате Беларуси.
Это повлечет за собой снижение инвестиций и как результат — причинение ущерба государственным интересам. Такое мнение в письме в парламент выразила Белорусская научно-промышленная ассоциация.
Для иностранного бизнеса привычная юридическая поддержка, которая обеспечивается адвокатскими фирмами, является стандартным уровнем комфорта.
Можно прогнозировать, что юридические консультации, лишенные корпоративных принципов и стандартов работы, не будут справляться с проектами, обслуживающими иностранные компании, считают в БНПА.
"Лишение иностранного бизнеса понятного уровня юридической поддержки в лице адвокатских бюро станет существенным препятствием для прихода иностранных инвесторов и повлечет отток иностранных инвестиций", - подчеркивают в БНПА.
Поэтому БНПА просит сохранить статью 29 закона «Об адвокатуре» (о формах осуществления деятельности) в действующей редакции, пишет
Напомним, сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности", среди прочего,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лишение адвокатов права оказывать юридическую помощь в составе юридических бюро, а также индивидуально отразится на инвестиционном климате Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)