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Мишустин и Головченко обсудили в Минске товарооборот, транспорт и вакцинацию

16.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот, транспортное сообщение, вакцинация, интеграция систем – это главные темы сегодня на переговорах главы правительства России Михаила Мишустина в Минске, передает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Как заявил Роман Головченко на встрече с российским коллегой, пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России находится в высокой степени готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус. Белорусский премьер отметил, что их нужно решить в ближайшее время, чтобы развивать кооперационную интеграцию. В то же время многого удалось достичь. Так, в марте Беларусь начала перевалку нефтепродуктов через российские порты.

«Наше сотрудничество по перевалке белорусских грузов через российские морские порты может служить примером того, как должны решаться трудные вопросы двустороннего взаимодействия. Всего месяц назад, ну, может, два месяца началась активная работа по этому направлению, но уже отгружено более 220 тысяч тонн внешнеторговых грузов Беларуси через морскую инфраструктуру России», – указал Головченко.

Из-за пандемии страны практически на год приостановили транспортное сообщение. Начали его восстанавливать в феврале. Совсем недавно в расписание добавили еще несколько поездов между Беларусью и Россией. Работу в этом направлении договорились продолжить.

«По мере нормализации эпидемиологической ситуации мы восстанавливаем транспортное сообщение. В частности, 30 апреля будет реализован проект «Ласточка» Москва – Минск. Мы собираемся в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение Сочи – Минск. Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок, пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии», – сказал Михаил Мишустин.

Перед этой встречей премьеры провели переговоры во Дворце Независимости. Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина за визит и анонсировал встречу с Владимиром Путиным в конце апреля.

«Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем. Потом союзный Совмин. А потом где-то сентябрь-октябрь, договоримся ближе к обстановке, Высший Государственный Совет. Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства», – сказал белорусский лидер.

Из-за пандемии товарооборот между странами несколько снизился. Он составил около 30 миллиардов долларов. Но партнеры планируют эти показатели улучшить. Такая тенденция уже наметилась.



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Теги: Минск
 
 
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Российский премьер провел переговоры со своим белорусским коллегой после встречи с президентом республики Александром Лукашенко.
 
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