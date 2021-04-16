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Мишустин и Головченко обсудили в Минске товарооборот, транспорт и вакцинацию
16.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот, транспортное сообщение, вакцинация, интеграция систем – это главные темы сегодня на переговорах главы правительства России Михаила Мишустина в Минске, передает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Как заявил Роман Головченко на встрече с российским коллегой, пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России находится в высокой степени готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус. Белорусский премьер отметил, что их нужно решить в ближайшее время, чтобы развивать кооперационную интеграцию. В то же время многого удалось достичь. Так, в марте Беларусь начала перевалку нефтепродуктов через российские порты.
«Наше сотрудничество по перевалке белорусских грузов через российские морские порты может служить примером того, как должны решаться трудные вопросы двустороннего взаимодействия. Всего месяц назад, ну, может, два месяца началась активная работа по этому направлению, но уже отгружено более 220 тысяч тонн внешнеторговых грузов Беларуси через морскую инфраструктуру России», – указал Головченко.
Из-за пандемии страны практически на год приостановили транспортное сообщение. Начали его восстанавливать в феврале. Совсем недавно в расписание добавили еще несколько поездов между Беларусью и Россией. Работу в этом направлении договорились продолжить.
Перед этой встречей премьеры провели переговоры во Дворце Независимости. Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина за визит и анонсировал встречу с Владимиром Путиным в конце апреля.
Из-за пандемии товарооборот между странами несколько снизился. Он составил около 30 миллиардов долларов. Но партнеры планируют эти показатели улучшить. Такая тенденция уже наметилась.
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Российский премьер провел переговоры со своим белорусским коллегой после встречи с президентом республики Александром Лукашенко.
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