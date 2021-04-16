Дочь Ефремова призналась в трансгендерности. Теперь она Сережа, и по этому поводу уже конфликт

Источник материала: Tut.by

20-летняя дочь Михаила Ефремова Анна Мария объявила о своей трансгендерности. Теперь она Сергей — небинарный трансмаскулинный человек. О своем решении Сережа Ефремов сообщил в своем Instagram две недели назад. И ситуация уже успела спровоцировать конфликт.

— Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним — Аэм Тиллмари. Мне 20. Живу в Москве. Закончил хорошую школу «Класс-Центр». Поступил в ГИРЯ им. Пушкина и учился на филолога, но потом понял, что симпатичнее технические науки. Сейчас учусь пока что Python-у и С# с преподавателями. Хотя искусство всё еще нравится, особенно дизайн, — пишет Сережа в Instagram. — Я небинарный трансмаскулинный человек. Небинарный — тот, который типа не мужик и не женщина. Транс — тот, чей гендер не совпадает в приписанным ему при рождении. Маскулинный — мужик на чуть-чуть, на полшишечки. Мужик, но не обязательно мужик.

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Также Сережа Ефремов замечает: «Гендер — это не пол. Гендер — это социальное и само-определение. Пол — это гениталии, хромосомы и прочее с биологией». ⠀

Операции молодой человек не планирует — только гормональную терапию. «Я не хочу „остаться девочкой“», — комментирует решение Сергей Ефремов. И добавляет: «Я знаком вам как „Анна Мария Ефремова“. Нет, я не одобряю поступок своего отца. Да, мы с ним контактируем. Можете передать ему привет, если хотите».



Фото из инстаграма Сережи Ефремова

Объявление о трансгендерности могло пройти незамеченным, если бы не конфликт молодого человека с журналистами. Вчера, 15 апреля, журналистка телеканала «Дождь» Анна Монгайт написала в своем Facebook текст следующего содержания (приводим текст, так как пост уже удален):

«Решили с продюсером Александрой Перелетовой снять интервью с дочерью Михаила Ефремова Анной Марией. Пока искали телефон, пока дозвонились, она уже стала Сережей. Сережа попросил прислать ему вопросы и некий „юридический контракт“ (видимо, это последствия травмы от сотрудничества семьи с Эльманом Пашаевым). Но согласовать интервью так и не удалось. Теперь Сережа Ефремов отказывается разговаривать, пока мы не переименуем программу „Женщины сверху“ в „Трансмаскулинные небинарные сверху“. Тяжелый день».

Сам Сережа Ефремов уже отреагировал в Twitter на заявление журналистки. Мы не можем дать ссылку на его пост из-за содержащейся в нем ненормативной лексики. Приводим текст почти дословно: «Ахаха, с днем трансфобии. Во-первых, телеканал „Дождь“, хватит [врать], поменял я имя не тогда, когда вы мне дозвонились (потому что мне писали и поменял имя я до). Во-вторых, контракты и договоренности о темах и допустимости информации есть на всех нормальных передачах».

Журналистка в свою очередь написала новый пост.

Написала вчера пост, как Серёжа Ефремов (бывший Анна -Мария) ёрнически- отказал нам в интервью пока мы не подпишем с… Опубликовано Anna Mongayt Пятница, 16 апреля 2021 г.

Некоторые подписчики журналистки высказались, что расценивают ее посты как ерничание над человеком, который «просто отказал вам в интервью», и назвали Монгайт непрофессионалом.

Стоит отметить, что реакция общественности на Сергея Ефремова была неоднозначной еще с прошлого года, когда его отец стал виновником смертельной аварии в центре Москвы. Через некоторое время после инцидента Анна Мария Ефремова рассказала на телевидении о своей небинарности и отношениях с девушкой, насилии со стороны матери, а также что использует местоимения «он» / «она». Признание «завирусилось» в соцсетях и вызвало негатив у пользователей: они писали трансфобные комментарии ей в личные сообщения и винили в ее поведении отца.