Показываем, как из минской «однушки» сделали «мужское логово»

Источник материала: Tut.by

По словам архитекторов Игоря и Алены Скаржевских, этот проект помог им осуществить одну давнюю мечту. А именно — создать брутальный интерьер для холостяка, эдакое мужское логово. CityDog.by показывает, что получилось.





Хозяин квартиры — молодой человек, профессионально занимающийся музыкой. Поэтому перед архитекторами стояла задача не только грамотно и функционально организовать пространство для жизни, но и разместить в нем немало музыкального оборудования.

Кроме того, заказчик хотел сохранить как можно больше открытых площадей, не жертвуя при этом необходимым рабочим местом и спальной зоной с полноценной кроватью.



Планировка до…





…и после.





Изначально эта квартира в новостройке представляла собой стандартную «однушку» с балконом, совмещенным санузлом и высокими потолками. В процессе перепланировки дизайнеры уменьшили зону прихожей и за счет этого перенесли кухню в коридор.

— Из-за таких перестановок стояк канализации оказался далековато, но эту проблему мы решили при помощи канализационного насоса, трубу от которого удалось спрятать в полу, — к счастью, высота стяжки позволила это сделать.





А черновая высота помещений, которая была чуть более трех метров, позволила опустить потолок в зоне кухни, прихожей и санузла для прокладки всех коммуникаций.

Жилое пространство

Жилое пространство представляет собой визуально зонированные, но фактически объединенные между собой кухню, гостиную и спальню. Авторам проекта удалось задействовать площади с максимальной пользой и разместить на них все необходимое: спальное место, зону ТВ и отдыха, рабочее место и даже кухонный остров, за которым можно собирать гостей.

- Несмотря на некоторую аскетичность и мрачность интерьера, квартира получилась довольно уютной и комфортной.













Вся мебель для интерьера изготавливалась на заказ по авторским эскизам Игоря и Алены. В производстве использовались преимущественно натуральные материалы: шпон дуба и американского ореха, мрамор, сланец.

Модульный диван также делали на заказ у белорусского производителя.





— При оформлении интерьера мы старались придерживаться минимализма и не перегружать пространство большим количеством мелких деталей, — рассказывают авторы. — Главным украшением квартиры стали музыкальные инструменты. Признаться, их у хозяина такое количество, что во время съемки часть пришлось убрать.

В гостиной бросаются в глаза две гитары, висящие на стене. Архитекторы долго не могли придумать, как и куда их разместить, и в итоге решили нарастить часть стены возле дивана — благодаря этому получилось организовать еще и дополнительную нишу для хранения возле рабочего места.





Еще на этапе продумывания концепции будущего интерьера Алена и Игорь вдохновились работой австрийского фотографа Дэвида Шерманна — Nature In My Blood. На ней изображен пилот-астронавт, вместо лица у которого из шлема выступают листья плюща. «Именно эта фоторабота и стала основой общей атмосферы и цветовой гаммы проекта».





— Можно сказать, что весь интерьер гармонично выстроился вокруг этого астронавта, который, по задумке, олицетворяет хозяина квартиры. В процессе реализации также было решено, что картину лучше не распечатывать, а выполнить маслом на холсте. Художница Мария Богдан отлично с этим справилась.





Балкон тоже не оставили без внимания. Там удалось разместить дополнительные системы хранения, а также барную стойку возле окна, за которой можно отдыхать или работать.





Санузел

В санузле, как и в остальной квартире, вся мебель выполнена на заказ.





Стеновые панели — из шпона американского ореха, тумба со столешницей — из кварцевого агломерата. Вместо ванны — просторная душевая кабина.

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