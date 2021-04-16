Кто хотел, тот купил. Под Минском снова продавали земельные участки под коттеджи

Источник материала: Onliner

На очередной аукцион попали 22 участка в Минском районе. Среди лотов — земельные наделы как возле самой МКАД, так и на расстоянии более 20 км от города, с коммуникациями и без. Что купили и почем — смотрите в нашей таблице.

Свободные участки в Тарасово выставляются на аукционы крайне редко. Здесь уже и так все застроено. Место престижное: однородная среда, полный набор коммуникаций, две минуты езды до МКАД. На сегодняшних торгах были предложены два соседних участка по начальной цене 72 000 и 75 000 рублей. На первый поступило 15 заявлений, и он будет продан победителю за 248 564 рубля. Второй участок ушел с молотка за 284 812 рублей, за него боролись 10 человек. Суммы немалые: 13 соток по цене минской трехкомнатной квартиры в хорошем районе.

Как всегда, повышенный интерес вызвали участки в Колодищах. Цена взметнулась с 39 000 до 148 102 рублей. Торги по двум лотам завершились с одинаковым результатом.

Участки в Семковом Городке были выставлены на торги по довольно высокой начальной цене — 51 000 и 50 000 рублей (как-никак рядом Минское море). На один из лотов поступило всего одно заявление, и участок будет продан по начальной цене, увеличенной на 5%, — за 53 550. За второй участок торговались три человека, и цена поднялась до 66 500 рублей.

Сразу три участка предлагались в деревне Птичь, что в 8 км от МКАД. Коммуникаций там нет (по крайней мере, в условиях аукциона ничего о них не сказано), площадь — чуть более 10 соток, а начальная цена — 25 000—26 000 рублей. В ходе торгов цена возросла до 41 873—49 000 рублей.

Результаты аукциона смотрите в таблице.





Аукционы по продаже земельных участков проводит Минский областной центр инвестиций и приватизации. Дата следующих аналогичных торгов пока неизвестна. Анонсы можно отслеживать на сайте организации.