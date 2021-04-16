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Тима Белорусских получил два года «домашней химии»
Источник материала: Навiны
22-летний минский музыкант Тимофей Морозов, известный как Тима Белорусских, приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.
Такое решение принял 16 апреля
Молодые люди были
В суде Тима Белорусских рассказал, что впервые попробовал наркотики в 16 лет. Музыкант пробовал гашиш, кокаин и марихуану. Наркотические вещества покупал в интернете через систему закладок, сообщает
Прокурор в суде заявил, что вина Тимофея Морозова и Антона Кривецкого полностью доказана и попросил суд приговорить первого к двум годам, второго — к двум с половиной годам «домашней химии».
Оба обвиняемых полностью признали вину.
По решению судьи оба обвиняемых получили одинаковое наказание — два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Кривецкий был освобожден в зале суда.
Таким образом, Тима Белорусских будет поставлен на учет, и на протяжении двух лет его поведение будет контролироваться милицией.
Музыканту запрещено находиться вне дома после 19:00, покидать город можно только с разрешения органа надзора. Запрещено употребление алкоголя. За четыре нарушения режима отбытия наказания в отношении Белорусских может быть возбуждено уголовное дело.
Фото Вадима Замировского
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