Тима Белорусских получил два года «домашней химии»

22-летний минский музыкант Тимофей Морозов, известный как Тима Белорусских, приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.





Такое решение принял 16 апреля суд Московского района Минска, сообщает sputnik.by . Тима Белорусских и его знакомый Антон Кривецкий обвинялись по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса — незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Молодые люди были задержаны 6 января в одном из игровых клубов. У Тимы Белорусских были обнаружены гашиш и амфетамин . В отношении музыканта в качестве меры пресечения был избран залог, Кривецкий до суда находился в СИЗО.

В суде Тима Белорусских рассказал, что впервые попробовал наркотики в 16 лет. Музыкант пробовал гашиш, кокаин и марихуану. Наркотические вещества покупал в интернете через систему закладок, сообщает TUT.by .









Прокурор в суде заявил, что вина Тимофея Морозова и Антона Кривецкого полностью доказана и попросил суд приговорить первого к двум годам, второго — к двум с половиной годам «домашней химии».

Оба обвиняемых полностью признали вину.

По решению судьи оба обвиняемых получили одинаковое наказание — два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Кривецкий был освобожден в зале суда.





Таким образом, Тима Белорусских будет поставлен на учет, и на протяжении двух лет его поведение будет контролироваться милицией.

Музыканту запрещено находиться вне дома после 19:00, покидать город можно только с разрешения органа надзора. Запрещено употребление алкоголя. За четыре нарушения режима отбытия наказания в отношении Белорусских может быть возбуждено уголовное дело.

Фото Вадима Замировского