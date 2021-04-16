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В МИД Беларуси прокомментировали новые санкции США против России

16.04.2021 17:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В МИД Беларуси прокомментировали новые санкции США против России
В МИД Беларуси внимательно следят за отношениями США и РФ / БЕЛТА
В МИД Беларуси прокомментировали новые санкции США против России. Накануне стало известно, что в «черный список» попали шесть российских технологических компаний и организаций, 16 физических и 16 юридических лиц. Кроме того, Штаты высылают 10 российских дипломатов.

«Санкции — заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент, — говорит пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. — Более того, по сути это умышленное вредительство».


В белорусском внешнеполитическом ведомстве «полностью уверены, что никакого эффекта, кроме ущерба, такие шаги США не принесут также, как и уже было в прошлом».

«Мы против подобного стиля общения и выступаем за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог», — подчеркивают в МИД Беларуси.


«Для нас это также еще один четкий индикатор, можно ли доверять некоторым нашим партнерам», — говорит Глаз.


По его словам, новые санкции США против России — это «также сигнал к еще более активному развитию сотрудничества с расчетом на собственные силы в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений».
 
 
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Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что никакого эффекта такие шаги США не принесут.
 
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