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В МИД Беларуси внимательно следят за отношениями США и РФ / БЕЛТА

«Санкции — заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент, — говорит пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. — Более того, по сути это умышленное вредительство».

«Мы против подобного стиля общения и выступаем за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог», — подчеркивают в МИД Беларуси.

«Для нас это также еще один четкий индикатор, можно ли доверять некоторым нашим партнерам», — говорит Глаз.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МИД Беларуси прокомментировали новые санкции США против России Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что никакого эффекта такие шаги США не принесут.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве «полностью уверены, что никакого эффекта, кроме ущерба, такие шаги США не принесут также, как и уже было в прошлом».По его словам, новые санкции США против России — это «также сигнал к еще более активному развитию сотрудничества с расчетом на собственные силы в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений».