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Еще четыре телеграм-канала признаны в Беларуси экстремистскими

16.04.2021 17:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Еще четыре телеграм-канала признаны в Беларуси экстремистскими
Еще четыре телеграм-канала попали в «экстремистский список» / pixabay.com
30 марта суд Ленинского района Могилева признал экстремистскими телеграм-каналы «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни» и «Бульвар непокорных».

«В указанных группах систематически размещались экстремистские материалы, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих», — сообщает пресс-служба МВД.


Там якобы регулярно появлялись призывы «к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах».

Милиция предупреждает, что за публикацию или репост информации из этих телеграм-каналов предусмотрена административная ответственность и наказание — вплоть до ареста.

По состоянию на 15:35 в республиканском списке экстремистских материалов упомянутые каналы еще отсутствовали.

Как показывает практика, в Беларуси наказать могут даже за перепост, сделанный до того, как ТГ-канал был признан экстремистским. Поэтому правозащитники рекомендуют удалить такие репосты.

 
Теги: Могилев
 
 
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Там якобы регулярно появлялись призывы «к массовым беспорядкам».
 
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