Источник материала: UDF



Еще четыре телеграм-канала попали в «экстремистский список» / pixabay.com

сообщает пресс-служба МВД. «В указанных группах систематически размещались экстремистские материалы, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих», —пресс-служба МВД.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще четыре телеграм-канала признаны в Беларуси экстремистскими Там якобы регулярно появлялись призывы «к массовым беспорядкам».

Там якобы регулярно появлялись призывы «к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах».Милиция предупреждает, что за публикацию или репост информации из этих телеграм-каналов предусмотрена административная ответственность и наказание — вплоть до ареста.По состоянию на 15:35 в республиканском списке экстремистских материалов упомянутые каналы еще отсутствовали.Как показывает практика, в Беларуси наказать могут даже за перепост, сделанный до того, как ТГ-канал был признан экстремистским. Поэтому правозащитники рекомендуют удалить такие репосты.