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Палата представителей поддержала ликвидацию адвокатских бюро

16.04.2021 17:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Палата представителей поддержала ликвидацию адвокатских бюро
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Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности».

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», а также в Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы Беларуси.

В частности:

- исключается требование об обязательном наличии у лица, намеревающегося стать адвокатом, трехлетнего стажа работы по специальности;

- дифференцируются сроки прохождения стажировки претендентом в зависимости от наличия у него стажа работы (службы) по специальности;

- устанавливается предельный шестимесячный срок подачи претендентом, прошедшим стажировку, заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена с целью получения лицензии на адвокатскую деятельность.

Претендента, не подавшего в указанный срок заявления, предлагается считать не прошедшим стажировку.

Также вводится упрощенный порядок стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентов из числа бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов, то есть тех, кто уже имеет опыт юридической работы, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств.

Закрепляется требование о том, что адвокаты вправе приступить к деятельности только после присяги. Для определения возможности выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей предлагается проводить очередные и внеочередные аттестации.

При этом предлагается упразднить деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. Единственной организационной формой будут юридические консультации.

Адвокатам, работающим индивидуально или в бюро, предложат перейти в государственные юридические консультации для продолжения своей деятельности.
 
 
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