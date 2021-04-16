За болотистый участок под Минском - 109 тысяч долларов. Результаты аукциона

Источник материала: Tut.by

Сегодня прошел очередной земельный аукцион по продаже участков в частную собственность в Минском районе. Участникам было предложено 22 лота. Торги прошли по 16 из них. На 3 участка было подано по одному заявлению и еще на 3 — заявок не поступило, пишет Realt.by .





Наибольший интерес у участников аукциона вызвали два смежных участка со всеми коммуникациями в деревне Тарасово Ждановичского сельсовета. Людей не насторожили ни заболоченность наделов, ни высокая начальная цена. Видимо, на чаше весов перевесило близкое расположение участков от МКАД и то, что наделы в этом населенном пункте не выставлялись на торги как минимум два года.

На участок № 2 на улице Ботанической было подано 15 заявлений. При начальной цене 72 000 рублей он продан с молотка за 248 564 рубля, или 95 158 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На участок № 1 на улице Тенистой претендовали 10 человек. Он был оценен в 75 000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 284 812 рублей, или 109 035 долларов.





Высокий интерес был и к участкам в агрогородке Колодищи. Земельные наделы по 15 соток с коммуникациями были предложены в кварталах 7104 и 7111. На них было подано по 7 и 11 заявлений соответственно. При одинаковой начальной цене, которая составила 39 000 рублей, участки тоже проданы за одинаковую цену, а именно за 148 102 рубля каждый, или 56 698 долларов.









Папернянский сельсовет выставлял на аукцион 3 участка, 2 из них — в деревне Семков Городок. Торги прошли только по одному лоту — участку № 4 в деревне Семков Городок. Надел насчитывает 11 соток и не имеет коммуникаций. При начальной цене 50 000 рублей он продан с молотка за 66 500 рублей, или 25 458 долларов США. За лот боролись 3 человека.





Хатежинский сельсовет предложил участникам аукциона 4 участка, 3 из них — в деревне Птичь. Ни один из участков не имеет коммуникаций. Однако торги прошли по всем лотам. На них претендовали от 2 до 7 человек.





Результаты аукциона по другим лотам смотрите в нашей таблице.









Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.