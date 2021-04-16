В прокате - «Чернобыль» Данилы Козловского. Что с ним не так?

Источник материала: Tut.by

В столичный прокат вышел российский блокбастер «Чернобыль» Данилы Козловского, который еще на этапе продакшена рьяно сравнивали с одноименным хитом студии HBO . AFISHA.TUT.BY посмотрела кино и заверяет: ничего общего, кроме названия, у двух проектов нет. А еще отвечает на вопрос, стоит ли вам идти в кино.



Кадр из фильма

Оговоримся сразу: для фанатов Данилы Козловского новости отличные — смело берите билеты на сеанс, потому что это в буквальном смысле очередной сольник вашего любимого актера. Как и в «Тренере», здесь он (загибайте пальцы) режиссер, главный актер и продюсер. Тем, кто относится к артисту с долей скепсиса, советуем попридержать коней. Ровным счетом ничего нового о чернобыльской трагедии фильм вам не расскажет, а идеализированный персонаж Козловского, который — и в огонь, и в воду, будет только раздражать. Его на экране очень много, и абстрагироваться от этого невозможно.

1986 год, советский парень Алексей (Данила Козловский) работает пожарным в Припяти и подбивает клинья к парикмахерше Ольге — старой знакомой, с которой у него, как оказывается, есть что-то большее, чем воспоминания. Теперь Леша намерен исправить ошибки прошлого, бросить службу и увезти любимую к морю. Но тут эпичным взрывом реактора наступает тревожное 26 апреля.

Когда два года назад стало известно, что Козловский снимет свой «Чернобыль», его упрекали, что он, мол, решил хайпануть на славе одноименного хита студии HBO. Данила тогда плотно занимался съемками и отвечал что-то в стиле: «Вы не понимаете, это другое». Так и получилось: на экране актер-продюсер-режиссер реализовал свою давнишнюю мечту, но никак не снял «русский ответ американцам».

Все-таки сравнивать оба проекта интересно, но не совсем корректно. Во-первых, сериал и фильм — разные жанры со своими правилами и условностями. Вы удивитесь, но в пятисерийном «Чернобыле» куда меньше воды, чем в двухчасовой полнометражной премьере. Во-вторых, авторы HBO заботились о документальной точности, в то время как в новом «Чернобыле» сценарий только вдохновлен чернобыльскими событиями, а персонажи так и вовсе выдуманные. И, наконец, в-третьих, если американцев сильно тревожил вопрос «кто виноват?», то Козловского — примерно нисколько.



Кадр из фильма

Оцените короткий диалог ликвидаторов, который невпопад впаян в сценарий российского «Чернобыля»:

— Из-за чего эта хреновина [реактор] рванула? — спросит персонаж Данилы.

— Из-за людей, — ответит ему коллега.

— А каких именно?

— Да какая разница?

В общем-то, вот и вся рефлексия о трагедии, вынесенной в название фильма. Зато ответ на вопрос «что делать?» Козловский решил визуализировать со всем усердием. Его фильм — это череда подвигов главного героя в подробностях, за которыми к финалу страшно скучно наблюдать.



Кадр из фильма

Если поразмыслить, тема Чернобыля вообще отлично подходит для всякого рода эксплуатаций: это идеальный исторический контекст для постсоветских кинематографистов, где главный персонаж без труда может проявить героизм, режиссер — патриотизм, а продюсеры — кассовую дальновидность. На такое кино пойдут, особенно в канун 35-летнего юбилея аварии, и тем более если сарафанное радио провозгласит фильм зрелищным — а кино Козловского таковым является.

В плане «блокбастерности» амбиции авторов российского «Чернобыля» куда размашистее, чем у американцев. Если в сериале HBO зритель часами следил за перекладыванием бумажек и монотонными диалогами, то у Козловского — экшен на экшене и экшеном погоняет. Картина правда получилось эффектной, и по меркам российского кино к спецэффектам у вас вряд ли возникнут вопросы. Как и к ностальгическому антуражу и колоритному саундтреку с Пугачевой, Цоем и другими хитами 80-х. Чего, как вы поняли, не скажешь о сценарии.



Кадр из фильма

«Так о чем этот фильм?» — спросите вы. Скорее о любви и вере в людей, чем о коллективной травме и проблемах, не признанных на официальном уровне. Хотя и на эту территорию фильм Козловского пробует заступать: вот диктатура чиновья, вот наплевательское отношение к жизни советского человека и беспомощность перед системой. Ведь «система как радиация — она повсюду», — дерзко скажет один из персонажей, и его реплика покажется актуальной не только для 80-х. За смелость спасибо, но для политического высказывания это слабовато.

Возможно, в своем новом проекте автор «Тренера» и «Чернобыля» поэкспериментирует с темами и собственным амплуа — например, наконец сыграет антагониста. А пока складывается ощущение, что самому Даниле Козловскому этот фильм был нужен куда больше, чем зрителю.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет