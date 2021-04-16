Молодой отец и бездетный юнец обсуждают сериал о родительстве. Подкаст

Источник материала: Onliner

В новом выпуске «Прослушки» обсуждаем сериал «Родители года», у которого недавно стартовал второй сезон. Британский ситком с Мартином Фриманом анонсировался как шоу о проблемах первых лет родительства, но на деле оказался куда более глубоким и остроумным произведением, пусть и рассказывающим самые банальные вещи. Рассматриваем «Родителей года» с двух абсолютно разных точек зрения: молодого отца и бездетного юнца.

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Тизер:

• Объясняем, почему долго не хотели браться за обсуждение этого сериала. Дело в том, что «Родители года» в первой серии отрабатывают сезонную норму по надоевшим гэгам про неспящих детей, и это может оттолкнуть. Но чем дальше, тем все становится более драматичным и интересным.

• У «Родителей года» не самая привычная для семейных ситкомов повествовательная оптика: главным героям — за 40, они полностью состоялись как личности и целиком выстроили жизнь под себя любимых, а только потом решили завести детей. Для наших постсоветских широт звучит как фантастика.

• Главный вопрос из тех, что задает сериал, — как справиться с тем, что тебя сильнее всех бесят те, кого ты сильнее всех любишь? Андрей рассказывает о своем родительском опыте в этом плане. Сюрприз-спойлер: да, дети действительно бесят. И да, ты их все равно любишь. Такие вот невероятные открытия.

• Второй сезон «Родителей года» начинается с того, что шумные дети превращаются в закрытых подростков, у которых вообще непонятно что на уме. Сериал открывает гигантский простор для драмы и, кажется, совсем перестает быть смешным.