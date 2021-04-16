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Генпрокуратура просит предоставить сведения об уничтожении жителей Беларуси нацистами и их пособниками

16.04.2021 17:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура в связи с расследованием уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Второй мировой войны и послевоенное время просит предоставить информацию об уничтожении жителей страны нацистами и их пособниками.

Генпрокуратура просит предоставить сведения об уничтожении жителей Беларуси нацистами и их пособниками
Фото: prokuratura.gov.by

«Обращаемся ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять в Генеральную прокуратуру документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, иных фактах геноцида в исследуемый период времени», — цитирует телеграм-канал надзорного органа начальника управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Анжелику Курчак, передает БелаПАН.

О возбуждении уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в годы войны и послевоенный период сообщил на брифинге 9 апреля генеральный прокурор Андрей Швед.

По его словам, он возбудил это дело в целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности.

В отношении Беларуси, утверждал Швед, проводятся попытки «дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма», и в ходе расследования ряда уголовных дел установлено, что «организация и финансирование указанных посягательств на суверенитет и территориальную целостность Беларуси осуществляются некоторыми западноевропейскими государствами, причастными к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время».

 
 
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Генеральная прокуратура в связи с расследованием уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Второй мировой войны и послевоенное время просит...
 
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