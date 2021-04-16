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Видеофакт. Эстонский депутат курил и слушал музыку во время заседания парламента

16.04.2021 17:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Депутат эстонской правой консервативной партии «Отечество» Тармо Круузимяэ устал ждать своей очереди, чтобы задать вопрос по поводу изменений климата, обсуждавшихся на заседании Рийгикогу. А так как Круузимяэ работал из дома, то решил, что можно немного расслабиться.

Видеофакт. Эстонский депутат курил и слушал музыку во время заседания парламента

Политик разделся, прилег, включил музыку и стал курить электронную сигарету. Именно в этот момент подошла его очередь задавать вопрос. Парламентарий не услышал, что коллеги обращаются именно к нему, и свой вопрос так и не задал: просто лежал, курил, смотрел в экран. Все коллеги увидели, чем он занимается на удаленке.

 
 
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Депутат эстонской правой консервативной партии «Отечество» Тармо Круузимяэ устал ждать своей очереди, чтобы задать вопрос по поводу изменений климата,...
 
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