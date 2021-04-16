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Новым зампредседателя Следственного комитета назначен Анатолий Васильев
Источник материала: АФН
Лукашенко 16 апреля назначил Анатолия Васильева заместителем председателя Следственного комитета. Об этом сообщает его пресс-служба.
Васильев сменил в этой должности Андрея Смаля, занимавшего пост с октября 2017 г.
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Лукашенко 16 апреля назначил Анатолия Васильева заместителем председателя Следственного комитета. Об этом сообщает его пресс-служба.
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