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Новым зампредседателя Следственного комитета назначен Анатолий Васильев

16.04.2021 18:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 16 апреля назначил Анатолия Васильева заместителем председателя Следственного комитета. Об этом сообщает его пресс-служба.

Васильев сменил в этой должности Андрея Смаля, занимавшего пост с октября 2017 г.

 
 
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Лукашенко 16 апреля назначил Анатолия Васильева заместителем председателя Следственного комитета. Об этом сообщает его пресс-служба.
 
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