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Минфин США включил Тайвань в число валютных манипуляторов

16.04.2021 18:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минфин США включил Тайвань в число валютных манипуляторов, заявив, что ЦБ страны продолжает активные интервенции на валютном рынке.

В списке также остаются Швейцария и Вьетнам, которые были добавлены в него 3 месяца назад.

Эти решения были обнародованы в рамках полугодового отчета Минфина, в котором анализируется валютная и экономическая политика основных торговых партнеров США. Он стал первым для нового главы ведомства Джанет Йеллен, отмечает The Wall Street Journal.

"Министерство финансов неустанно работает над противодействием попыткам иностранных экономик искусственно манипулировать стоимостью своих нацвалют, что ставит американских рабочих в несправедливое, невыгодное положение", - заявила она.

Отнесение стран к категории валютных манипуляторов во многом является символическим шагом. Закон США требует, чтобы Минфин начал двусторонние консультации с такими государствами, но не налагает немедленных штрафов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Минфин США включил Тайвань в число валютных манипуляторов, заявив, что ЦБ страны продолжает активные интервенции на валютном рынке.
 
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