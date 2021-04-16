Рубль убежал от санкций на костылях «Газпрома» и «Роснефти»

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«Есть очень высокая вероятность, что риск-менеджмент больших американских фондов в ближайшее время примет решение о том, что, поскольку с точки зрения современных AML-процедур российский долг - штука токсичная, от него необходимо избавиться в принципе, - не исключает Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».

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