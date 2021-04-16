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Рубль убежал от санкций на костылях «Газпрома» и «Роснефти»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
После падения на 1,5 рубля во второй половине торгов четверга в пятницу курс доллара с расчетами «завтра» снижался еще на рубль и обновил минимум за две недели - 75,31 рубля.
Евро, накануне взлетавший до 92,85 рубля, едва не ушел ниже отметки 90: на утренних торгах курс опускался до 90,1475 рубля - минимума с 6 апреля.
Меньше чем за сутки рубль отыграл больше 2 рублей у американской и европейской валюты, неожиданно «показав зубы» как раз в тот момент, когда США решились на санкции против рублевого госдолга, которые обсуждались с 2017 года.
Своей силой валютный рынок обязан крупным сырьевым экспортерам: они начали активно продавать валюту еще в четверг, когда доллар подскакивал выше 77 рублей, и сохраняют присутствие на рынке в пятницу, сказал Reuters дилер крупного российского банка.
Крупнейшими поставщиками валютной выручки в российскую экономику являются «Роснефть» и «Газпром»: первая обеспечивает около половины нефтедобычи в стране, а второй остается монопольным экспортером российского трубопроводного газа.
У обеих компаний - солидная валютная «подушка». «Роснефть» в четвертом квартале получила на счета около 13 млрд долларов по крупному предоплатному контракту. Общий объем запасов валюты у компании за прошлый вырос более чем вдвое - до 13,6 млрд долларов и 1,2 млрд евро.
«Газпром», несмотря на беспрецедентно трудное начало прошлого года, по его итогам смог нарастить запасы на валютных счетах почти в 8 раз - до 248 млрд рублей, а в первом квартале получил еще 10,4 млрд долларов валютной выручки - на 44% больше, чем годом ранее.
Инъекции нефтедолларов помогают рублю не обращать внимания на санкции, которые, как заверяют власти, не способны поколебать стабильность экономики и финансовой системы России.
Американский санкционный пакет действительно был введен в мягком варианте, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислва Мурашов. Банкам США запрещено покупать только новые выпуски облигаций федерального займа и только напрямую у Минфина (но можно - через первичных дилеров). Евросоюз не планирует присоединяться к санкциями, рассказал ТАСС источник в Брюсселе.
Рынок госдолга шумно празднует победу: индекс RGBI взлетел рекордно с марта прошлого года - на 1,07% - и обновляет максимумы за месяц.
Но долго ли будет продолжаться банкет, неясно. Хотя формально санкции не запрещают держать ОФЗ, окончательное решение будет принимать не американский Минфин, а комплаенс-подразделения фондов-инвесторов.
«Есть очень высокая вероятность, что риск-менеджмент больших американских фондов в ближайшее время примет решение о том, что, поскольку с точки зрения современных AML-процедур российский долг - штука токсичная, от него необходимо избавиться в принципе, - не исключает Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».
«Скорее всего, рано или поздно, довольно значительная доля долгов РФ будет продана иностранцами как класс. В таком случае деньги будут выведены из России», - добавляет он.
Первый звоночек этого процесса уже прозвенел. JPMorgan, крупнейший банк США по размеру активов, заявил в пятницу, что из-за санкций может исключить ОФЗ из своих индексов, в том числе ключевого инвестиционного индекса развивающихся рынков GBI-EM.
Сейчас доля Россия в этом индексе составляет 7,1%. Всего в него включены 11 выпусков облигаций суммарной стоимостью 40 млрд долларов.
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Евро, накануне взлетавший до 92,85 рубля, едва не ушел ниже отметки 90.
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