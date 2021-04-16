Американские санкции и возможность войны с Россией – обсуждаем с экспертом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне Вашингтон заявил о введении очередного пакета санкций в отношении России – под рестрикции попали российские компании и ряд лиц. В свою очередь российская сторона сообщила о том, что готова на "решительный отпор".

Ситуацию прокомментировали и в МИД Беларуси, отметив, что американские санкции никакого эффекта не принесут. Официальный представитель МИД Анатолий Глаз отметил, что такой инструмент со стороны США является намеренным вредительством.

Готовы ли США поддержать Украину на деле? Почему Байден вводит беспрецедентные санкции против Москвы именно сейчас? Как сложится судьба Украины и стран Балтии? Возможна ли война между Россией и НАТО? На эти вопросы ответил Геворг Мирзаян в студии Sputnik.

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