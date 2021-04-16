ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американские санкции и возможность войны с Россией – обсуждаем с экспертом

16.04.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне Вашингтон заявил о введении очередного пакета санкций в отношении России – под рестрикции попали российские компании и ряд лиц. В свою очередь российская сторона сообщила о том, что готова на "решительный отпор".

Ситуацию прокомментировали и в МИД Беларуси, отметив, что американские санкции никакого эффекта не принесут. Официальный представитель МИД Анатолий Глаз отметил, что такой инструмент со стороны США является намеренным вредительством.

Готовы ли США поддержать Украину на деле? Почему Байден вводит беспрецедентные санкции против Москвы именно сейчас? Как сложится судьба Украины и стран Балтии? Возможна ли война между Россией и НАТО? На эти вопросы ответил Геворг Мирзаян в студии Sputnik.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в студии Sputnik ответил на эти и другие...
 
Новости дня
Новости разные
 
На субботниках в Могилеве сносят постройки. Есть странное
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by