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Американские санкции и возможность войны с Россией – обсуждаем с экспертом
16.04.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Накануне Вашингтон заявил о введении очередного
Ситуацию
Готовы ли США поддержать Украину на деле? Почему Байден вводит беспрецедентные санкции против Москвы именно сейчас? Как сложится судьба Украины и стран Балтии? Возможна ли война между Россией и НАТО? На эти вопросы ответил Геворг Мирзаян в студии Sputnik.
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Доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в студии Sputnik ответил на эти и другие...
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