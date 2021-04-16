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Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии" – видео

16.04.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Суд Московского района Минска сегодня рассмотрел уголовное дело в отношении Тимы Белорусских и его знакомого Антона Кривецкого. Фигурантов дела обвиняют в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 грамма.

Репера задержали в одном из клубов Минска в начале января, при обыске у него нашли гашиш и амфетамин. Тима Белорусских был отпущен из РУВД под залог в размере 8700 белорусских рублей. Второй обвиняемый, который был задержан вместе с Белорусских, был помещен под стражу в СИЗО.

Оба фигуранта дела признали вину в полном объеме и раскаялись.

Согласно решению суда, Тима Белорусских приговорен к двум годам "домашней химии". Второй обвиняемый, Антон Кривецкий, приговорен к такой же мере наказания на срок в два с половиной года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

"Домашняя химия" подразумевает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Осужденного ставят на учет и на протяжении всего срока его посещают сотрудники милиции.

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Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района рассмотрел уголовное дело в отношении Тимы Белорусских. Артиста обвиняли в приобретении, употреблении и хранении наркотиков. Смотрите...
 
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