Источник материала: Sputnik Беларусь

Суд Московского района Минска сегодня рассмотрел уголовное дело в отношении Тимы Белорусских и его знакомого Антона Кривецкого. Фигурантов дела обвиняют в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 грамма.

Репера задержали в одном из клубов Минска в начале января, при обыске у него нашли гашиш и амфетамин. Тима Белорусских был отпущен из РУВД под залог в размере 8700 белорусских рублей. Второй обвиняемый, который был задержан вместе с Белорусских, был помещен под стражу в СИЗО.

Оба фигуранта дела признали вину в полном объеме и раскаялись.

Согласно решению суда, Тима Белорусских приговорен к двум годам "домашней химии". Второй обвиняемый, Антон Кривецкий, приговорен к такой же мере наказания на срок в два с половиной года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

"Домашняя химия" подразумевает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Осужденного ставят на учет и на протяжении всего срока его посещают сотрудники милиции.

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