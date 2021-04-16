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На субботниках в Могилеве сносят постройки. Есть странное
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на субботниках начали снос построек. В прошлую субботу, 10 апреля, начали сносить сараи на улице Менжинского, а также разрушили кирпичное здание на берегу Днепра. Завтра, 17 апреля, во время республиканского субботника продолжат снос сараев, рассказали TUT.BY в горисполкоме.
Видео:
Двухэтажное кирпичное здание на берегу Днепра в микрорайоне Фатина недалеко от новой гребной базы снесли днем 10 апреля. Очевидцы в соцсетях делились тем, что снос проходил небезопасно: территория была огорожена лишь ленточкой, никаких защитных ограждений на случай разлета кирпичей не было, хотя рядом проезжали машины и ходили люди.
Что это было за здание, кому принадлежало, почему его снесли и кто проводил работы, TUT.BY узнать не удалось. В ЖЭУ № 18, которое обслуживает ближайшие дома, в администрации Октябрьского района Могилева, а также в управлении архитектуры и градостроительства горисполкома не смогли ответить на эти вопросы.
Местные жители говорят, что здание давно стояло заколоченным, а какое-то время на нем даже висело объявление о продаже.
Сараи на улице Менжинского
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Неделю назад снесли двухэтажное кирпичное здание на берегу Днепра, и непонятно почему.
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