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На субботниках в Могилеве сносят постройки. Есть странное

16.04.2021 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на субботниках начали снос построек. В прошлую субботу, 10 апреля, начали сносить сараи на улице Менжинского, а также разрушили кирпичное здание на берегу Днепра. Завтра, 17 апреля, во время республиканского субботника продолжат снос сараев, рассказали TUT.BY в горисполкоме.

Видео: vk.com/ilovemogilev

Двухэтажное кирпичное здание на берегу Днепра в микрорайоне Фатина недалеко от новой гребной базы снесли днем 10 апреля. Очевидцы в соцсетях делились тем, что снос проходил небезопасно: территория была огорожена лишь ленточкой, никаких защитных ограждений на случай разлета кирпичей не было, хотя рядом проезжали машины и ходили люди.

Что это было за здание, кому принадлежало, почему его снесли и кто проводил работы, TUT.BY узнать не удалось. В ЖЭУ № 18, которое обслуживает ближайшие дома, в администрации Октябрьского района Могилева, а также в управлении архитектуры и градостроительства горисполкома не смогли ответить на эти вопросы.


Так здание выглядело до сноса. Фото: vk.com/ilovemogilev

Процесс сноса здания. Фото: Виктор Романовский, vk.com/ilovemogilev

После сноса здания. Фото: Александра Петрова, vk.com/ilovemogilev

Местные жители говорят, что здание давно стояло заколоченным, а какое-то время на нем даже висело объявление о продаже.

Сараи на улице Менжинского начали сносить 10 апреля и продолжат снос 17 апреля, рассказали TUT.BY в горисполкоме. Но снесут не все — только те, которые незаконны, уточнили в управлении архитектуры и градостроительства горисполкома. На некоторые из сараев у жильцов есть документы, и эти постройки останутся.

 
Теги: Могилев
 
 
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Неделю назад снесли двухэтажное кирпичное здание на берегу Днепра, и непонятно почему.
 
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