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Xiaomi представила серию новых телевизоров Mi TV Series EA 2022. Цена - от 150 долларов
Источник материала: Tut.by
Xiaomi представила серию телевизоров Mi TV Series EA 2022. В ассортименте модели диагональю от 32 до 75 дюймов, пишет
В ТВ установлены экраны с LCD-панелями на 60 Гц и углами обзора в 178 градусов. Mi TV EA32 2022 — 32-дюймовая версия с разрешением HD, 40- и 43-дюймовые ТВ отличаются разрешением Full HD, а варианты с экранами на 50, 55, 65 и 75 дюймов уже могут похвастаться 4K.
Процессоры разнятся. Так, ТВ на 30, 40 и 43 дюйма используют 64-битный процессор Amlogic, который состоит из двух ядер ARM Cortex-A53 и графической системы ARM Mali-450 MP2. В устройствах с панелями 4K уже применяется более мощный 64-битный процессор Amlogic с ядрами ARM Cortext-A35 и графической подсистемой ARM Mali-G31 MP2. Впрочем, по «софту» различий нет, новинки работают на прошивке MIUI TV 3.0.
Младшие модели оснащаются динамиками на 16 Вт, старшие — на 20 Вт. У всех есть по два порта HDMI, USB-A, а также по одному компонентному входу, LAN, S/PDIF.
Ниже — цены ТВ в Китае:
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