Xiaomi представила серию новых телевизоров Mi TV Series EA 2022. Цена - от 150 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила серию телевизоров Mi TV Series EA 2022. В ассортименте модели диагональю от 32 до 75 дюймов, пишет Gizmochina .





В ТВ установлены экраны с LCD-панелями на 60 Гц и углами обзора в 178 градусов. Mi TV EA32 2022 — 32-дюймовая версия с разрешением HD, 40- и 43-дюймовые ТВ отличаются разрешением Full HD, а варианты с экранами на 50, 55, 65 и 75 дюймов уже могут похвастаться 4K.

Процессоры разнятся. Так, ТВ на 30, 40 и 43 дюйма используют 64-битный процессор Amlogic, который состоит из двух ядер ARM Cortex-A53 и графической системы ARM Mali-450 MP2. В устройствах с панелями 4K уже применяется более мощный 64-битный процессор Amlogic с ядрами ARM Cortext-A35 и графической подсистемой ARM Mali-G31 MP2. Впрочем, по «софту» различий нет, новинки работают на прошивке MIUI TV 3.0.

Младшие модели оснащаются динамиками на 16 Вт, старшие — на 20 Вт. У всех есть по два порта HDMI, USB-A, а также по одному компонентному входу, LAN, S/PDIF.

Ниже — цены ТВ в Китае:

Xiaomi Mi TV Series EA 2022 32″ — 153 доллара;

Xiaomi Mi TV Series EA 2022 40″ — 214 долларов;

Xiaomi Mi TV Series EA 2022 43″ — 229 долларов;

Xiaomi Mi TV Series EA 2022 50″ — 337 доллара;

Xiaomi Mi TV Series EA 2022 55″ — 367 долларов;

Xiaomi Mi TV Series EA 2022 65″ — 490 долларов;

Xiaomi Mi TV Series EA 2022 75″ — 766 долларов.