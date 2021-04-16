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До 712 км без подзарядки. Geely озвучила характеристики электромобиля Zeekr 001

16.04.2021 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале месяца китайский холдинг Geely обнародовал первые фотографии электрокара 001 — первой модели под новоиспеченным электромобильным брендом Zeekr. Накануне в Китае прошла полноценная презентация новинки, где были обнародованы новые подробности.


Напомним, что Zeekr 001 является серийным воплощением концепта Zero, показанного под дочерней маркой Lynk & Co осенью прошлого года, — и это первенец модульной архитектуры SEA, которую Geely разработала специально для электромобилей разных сегментов. Ее же будут использовать и другие модели Zeekr — в течение ближайших пяти лет планируется выпускать по одному новому электромобилю ежегодно.


Любопытно, что создатели называют пятидверный Zeekr 001 «первым в мире массовым электрическим Shooting Brake». В длину он насчитывает 4,95 м, колесная база растянулась на 3 м, а в салоне машины — царство сенсоров и минимум аналоговых кнопок и клавиш. Мультимедиасистема — с 15,4-дюймовым экраном, диагональ дисплея для приборов — 8,8 дюйма. Багажных отсеков два — небольшой спереди и задний, который вмещает до 2144 л при сложенных сиденьях второго ряда.


Среди оснащения заявлены атмосферная подсветка, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и пневмоподвеска, позволяющая регулировать дорожный просвет в диапазоне от 117 до 205 мм.


Базовый вариант 001 — с 271-сильным электродвигателем на задней оси и батареей на 100 кВт·ч, обеспечивающей паспортный пробег в 712 км по устаревшей методике NEDC. Полноприводный лифтбек предложен с двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. (крутящий момент — около 700 Нм) и двумя вариантами тяговой батареи — на 86 кВт·ч (526 км без подзарядки) и 100 кВт·ч (606 км). Заявленное время разгона до 100 км/ч — 3,8 секунды, максимальная скорость — свыше 200 км/ч. Заряжать машину можно как от бытовой розетки, так и от терминалов постоянного тока мощностью до 360 кВт·ч — во втором случае, если верить производителю, за 5 минут батарея может принять заряд для пробега на 120 км.


Продажи Zeekr 001 в Китае начнутся в октябре этого года, уже озвучена и стоимость — от 43 тысяч долларов. На 2022 год запланированы экспортные поставки электрокара.

 
 
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В начале месяца Geely обнародовала первые снимки электрокара 001 - первой модели под электромобильным брендом Zeekr. Накануне в Китае прошла полноценная презентация...
 
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