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В Сети появились качественные изображения iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 mini

16.04.2021 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На YouTube-канале EverythingApplePro вышло видео с новыми подробностями о грядущих смартфонах Apple. Так, автор канала показал CAD-рендеры двух из четырех предстоящих новинок, а также качественные 3D-рендеры, созданные на их базе. Об этом также пишет PhoneArena.


Судя по CAD-чертежам, модуль основной камеры на задней стороне iPhone 13 Pro Max станет крупнее, а рамки вокруг него — уже. В остальном существенных изменений в дизайне не предвидится.


В миниатюрном iPhone 13 mini глобальных изменений по блоку с камерами также не ожидается. Возможно только, что фотодатчики будут расположены друг напротив друга, а не один под одним.

Правда, смартфоны станут чуть толще по сравнению с «двенадцатой» серией — соответственно на 0,25 мм и 0,26 мм для iPhone 13 Pro Max и 13 mini. Вероятно, объемы аккумуляторов также возрастут.

Также, если верить «утекшей» в Сеть ранее информации, в смартфонах уменьшает размер «челки» под систему фронтальных датчиков Face ID для разблокировки по лицам. А вот отказа от порта Lightning ждать не стоит, он останется на месте.

Ниже — серия красивых 3D-рендеров готовящихся аппаратов. Вероятно, их представят в сентябре:









 
 
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Устройства, вероятно, представят в сентябре.
 
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