Сотрудник стрелял в мотоциклиста, который пытался завладеть оружием. Приговор — 12 лет колонии

Источник материала: Onliner

«В начале сентября водители сообщили участковому, что у аг. Сосны (Любанский район) движется мотоциклист с признаками опьянения, — сообщали в МВД. — Сотрудник остановил его и предложил проследовать в машину. 27-летний водитель и его 43-летний пассажир стали вести себя агрессивно». Сотрудник выстрелил в водителя. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что участковый действовал профессионально. Вчера завершился суд, мужчин приговорили к большим срокам.

По информации МВД, мужчины набросились на участкового, повалили его на землю, порвали форменное обмундирование, попытались завладеть табельным оружием. «Инспектору удалось вырваться, он произвел предупредительный выстрел в воздух, — говорилось в сообщении милиции. — После попытки водителя скрыться прострелил переднее колесо мотоцикла. Когда же тот бросился к инспектору, учитывая угрозу для своей жизни и риск завладения пистолетом, вынужден был выстрелить нарушителю в ногу. С ранением бедра житель Любанского района был госпитализирован. Пассажир был задержан».

Следователи распространяли несколько иную версию случившегося: «27-летний мужчина (ранее не судим) вместе с 43-летним дядей (ранее 6 раз судим) пили спиртное. После этого они решили совершить поездку на мотоцикле. Возле агрогородка Сосны Любанского района их остановил участковый. Мужчины не согласились с требованиями, оказали активное сопротивление. Нанесли милиционеру более 10 ударов руками в область головы и туловища, выражались нецензурной бранью, высказывали угрозы применения насилия и повалили потерпевшего на землю. Далее попытались завладеть табельным огнестрельным оружием милиционера — пистолетом Макарова с патронами. Участковый произвел предупредительный выстрел, однако 43-летний мужчина захватил его руку с пистолетом, направил ему же в область головы и сорвал видеорегистратор. После этого мужчины попытались скрыться с места происшествия на мотоцикле, однако были задержаны».









Позже выступила и Генпрокуратура: «Обезвредить обвиняемых помогли местные жители, которые, услышав выстрелы, прибежали помочь милиционеру, а также прибывшие сотрудники ГАИ. Обвиняемым инкриминированы сопротивление сотруднику ОВД при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, насилие и угроза применения насилия к нему в целях воспрепятствования его законной деятельности, хищение путем разбоя огнестрельного оружия и боеприпасов». Гособвинение говорило уже про «не менее 14 ударов руками в область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей». Прокуратура признала действия участкового профессиональными и правомерными.

По информации суда, участковому были причинены телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья и незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Сегодня Верховный суд сообщил о решении по этому делу. 27-летнему мужчине назначили 12 лет колонии усиленного режима — за сопротивление сотруднику ОВД, сопряженное с применением насилия и хищением огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц, путем разбоя. Приговор 43-летнему мужчине — 13 лет колонии строгого режима (за насилие в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности и за хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц, путем разбоя). В пользу потерпевшего постановлено взыскать 5000 рублей компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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