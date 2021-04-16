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Водитель сбил женщину на переходе. Она в реанимации (видео, обновлено)

16.04.2021 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Могилеве автомобиль сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Она госпитализирована. Наезд попал на регистратор третьей машины. Госавтоинспекция опубликовала видео.

Произошло это вчера в 20:20 на Витебском проспекте. На этом участке движение организовано в шесть рядов, но переход не регулируется. Когда машина в правом ряду остановилась, чтобы пропустить женщину, приближающуюся слева, 21-летний водитель попутной Mazda 3 в левом ряду затормозить не успел. От удара 57-летняя женщина подлетела и упала на асфальт.

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Теги: Витебск, Могилев
 
 
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В Могилеве автомобиль сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Она госпитализирована. Наезд попал на регистратор третьей...
 
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