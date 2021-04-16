Весна загуляла. Снова ждем снег, тепло, холод, грозы

Источник материала: Onliner

Синоптики давно обещали снег, очередной срок — среда 21 апреля (если повезет). Еще они обещали нам грозы — тут не подвели, радары видели разряды. Погода никак не определится с ориентацией и намерена попробовать на нас разные варианты. Белгидромет перечисляет, похоже, все явления и состояния, которые нашлись на складе: дожди, сушь, снег, холода, тепло.

Сейчас над севером Украины висит циклон Ксандер, от него к нам долетают брызги. А температуры распределены вверх ногами: на юго-западе прохладно, в Витебской области — градусов на 6 теплее и ползают ужи. Таким образом, в субботу днем от 10 до 16. Дожди могут быть довольно интенсивными, а облачность — плотной. Грозы тоже предусмотрены.

В воскресенье начнется смена ориентации (одна из предстоящих). Давление пойдет вверх, тучи размажутся, дожди поубавятся и отползут на восток. Температура — 11—18 градусов.

В понедельник очередная перемена настроения: украинский циклон рассосется, а нам начнет нежно дышать в ушко и что-то обещать российский антициклон. Дожди, скорее всего, прекратятся, но температура радикально не изменится.

Во вторник очередная вожжа попадет под хвост нынешней гулящей весне. Откуда-то с юга она приведет нового мокрого циклона. К тому же он почему-то еще и холодный. Пойдут дожди, температура поползет вниз и к середине недели доползет до неприличного диапазона 4—11 градусов. Причем теплее всего будет на востоке.

А вот в среду есть вероятность мокрого снега. Что-то изобразить на земле он вряд ли сможет, но попытается выпасть хотя бы формально.

Циклон долго не проживет. Приблизительно с четверга этот парень со своими соплями наскучит нашей весне. Ветер снова переменится, температура пойдет вверх. Но дожди еще на некоторое время останутся с нами. Как долго — пока непонятно.