ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Праге установили статую Путина на золотом унитазе с ёршиком в руке

16.04.2021 18:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Активисты организации «Капутин» провели акцию протеста против агрессивных действий России в отношении Украины. На площади Бориса Немцова они установили статую Путина на унитазе с надписью «Голый убийца». Они также повесили на ворота посольства России ершики.

В Праге установили статую Путина на золотом унитазе с ёршиком в руке
Фото: Kaputin / Facebook

По словам организаторов акции, таким образом активисты выразили протест против агрессивных действий Кремля в отношении Украины. Участники также выражают протест против незаконного заключения оппозиционера Алексея Навального.

«Устанавливая обнаженного Путина на золотом туалете, мы хотим выразить свою поддержку простым людям в России и за рубежом, а также солидарность с жертвами путинского режима. Нынешний режим в России грабит ее граждан», — говорится в сообщении организации в «Фейсбуке».

Россия сконцентрировала вблизи территории Украины более 80 тысяч солдат, чего не случалось с 2014 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активисты организации «Капутин» провели акцию протеста против агрессивных действий России в отношении Украины. На площади Бориса Немцова они установили статую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусских пилотов начнут готовить уже в этом году в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by