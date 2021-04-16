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«Люди в штатском схватили, тайно вывезли в Беларусь». РосСМИ о задержаниях беларусов в России

16.04.2021 18:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Люди в штатском схватили, тайно вывезли в Беларусь». РосСМИ о задержаниях беларусов в России
Фото: РИА Новости
Задержание в Москве беларусских «политических деятелей» вызвало серьезный резонанс в российских СМИ. Активно и с многочисленными подробностями медиа информируют свою аудиторию о событиях и, пользуясь ситуацией, продвигают нужные нарративы.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Материалы российских медиа соответствуют общей направленности российской информационной политики на беларусском направлении и подчеркивают дефицит внутренней легитимности беларусской власти. СМИ в очередной раз предлагается тезис о слабости власти. Говоря об уголовном преследовании в отношении активистов, российские СМИ подчёркивают, что все обвинения – это позиция беларусской власти. Россия же со своей стороны просто демонстрирует всестороннюю поддержку и лояльность Беларуси. В материалах некоторых СМИ присутствуют комментарии, которые подталкивают аудиторию к выводу об абсурдности предъявленных обвинений и неадекватности действий беларусской власти.

Несмотря на демонстрацию формальной поддержки беларусской власти, в материалах российских СМИ присутствует сильная манипулятивная семантика, которая формирует у потребителя информации стойкое впечатление, что окружение Лукашенко не способно для урегулирования политического кризиса в стране действовать иными методами, кроме репрессивных. Российская политическая элита позиционируется как способная и готовая оказывать содействие беларусской власти в рамках действующих договоренностей.

Акцентирование внимания на политической активности Федуты, партийной принадлежности Костусева и Зенковича создают у аудитории уверенность, что все три громких задержания являются составными частями одного кейса. Это происходит до получения какой-либо подтверждающей, либо опровергающей такое видение информации.

Медиа продолжают продвигать беларусскую информационную повестку по нескольким ключевым направлениям. Это:

- слабость и неэффективность беларусской власти и неспособность выйти из политического кризиса без российской поддержки;

- враждебность и деструктивность стран Запада, прежде всего США в развитии беларусского кризиса;

- агрессивность оппозиции, ее лидеров, их несамостоятельность и ожидаемая радикализация протестов.
 
 
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Российские СМИ ожидаемо уделяют много внимания ситуации в Беларуси. Они планомерно работают над формированием у россиян восприятия беларусской власти как...
 
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