Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Люди в штатском схватили, тайно вывезли в Беларусь». РосСМИ о задержаниях беларусов в России Российские СМИ ожидаемо уделяют много внимания ситуации в Беларуси. Они планомерно работают над формированием у россиян восприятия беларусской власти как...

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.Материалы российских медиа соответствуют общей направленности российской информационной политики на беларусском направлении и подчеркивают дефицит внутренней легитимности беларусской власти. СМИ в очередной раз предлагается тезис о слабости власти. Говоря об уголовном преследовании в отношении активистов, российские СМИ подчёркивают, что все обвинения – это позиция беларусской власти. Россия же со своей стороны просто демонстрирует всестороннюю поддержку и лояльность Беларуси. В материалах некоторых СМИ присутствуют комментарии, которые подталкивают аудиторию к выводу об абсурдности предъявленных обвинений и неадекватности действий беларусской власти.Несмотря на демонстрацию формальной поддержки беларусской власти, в материалах российских СМИ присутствует сильная манипулятивная семантика, которая формирует у потребителя информации стойкое впечатление, что окружение Лукашенко не способно для урегулирования политического кризиса в стране действовать иными методами, кроме репрессивных. Российская политическая элита позиционируется как способная и готовая оказывать содействие беларусской власти в рамках действующих договоренностей.Акцентирование внимания на политической активности Федуты, партийной принадлежности Костусева и Зенковича создают у аудитории уверенность, что все три громких задержания являются составными частями одного кейса. Это происходит до получения какой-либо подтверждающей, либо опровергающей такое видение информации.Медиа продолжают продвигать беларусскую информационную повестку по нескольким ключевым направлениям. Это:- слабость и неэффективность беларусской власти и неспособность выйти из политического кризиса без российской поддержки;- враждебность и деструктивность стран Запада, прежде всего США в развитии беларусского кризиса;- агрессивность оппозиции, ее лидеров, их несамостоятельность и ожидаемая радикализация протестов.