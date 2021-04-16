Зеленский встретился с Макроном и поговорил с Меркель. О переговорах в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о планах проведения саммита нормандской четверки.

"У нас был разговор с Макроном, а затем подключилась по видеосвязи Меркель. Подключение Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы в четырех включились", - сказал он.





Зеленский сообщил, что в ходе переговоров говорили об обострении на Донбассе. "Я с ними обсудил ситуацию на Донбассе и режим прекращения огня. Только в этом году погибли 30 украинских военных", - сказал президент.





пишет korrespondent.net Он сообщил, что 19 апреля состоится встреча политсоветников "четверки". К этому времени стороны подготовят свои предложения по кластерам для урегулирования конфликта на Донбассе,korrespondent.net

"Мы приближаемся к следующему заседанию нормандской четверки. Думаю оно возможно. 19 числа будет заседание советников нормандкой четверки. Будет обсуждаться ряд вопросов. В первую очередь кластеры, разработанные Францией и Германией. Советники подготовят приложения к кластерам, с чем согласны, с чем нет. Это кластеры в минских соглашениях. Хочется верить, что будет результат", - сказал Зеленский.

Также украинский президент похвалил Макрона.

"Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения. Это началось еще с того времени, когда он поддержал, и мы познакомились после первого тура. Я еще не был президентом, но он поддержал меня и поддержал Украину", - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский поднимал вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО.

В частности, Украина будет предлагать всем странам ЕС подписать декларации с поддержкой идеи вступления Украины в ЕС. Такую декларацию уже передали Макрону.

"Мы сделали декларацию, которую мы заключаем со странами-партнерами, странами-членами Европейского Союза, в которой та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза. Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", - сказал президент.













Также Зеленский заявил, что "ощущает поддержку в плане предоставления ПДЧ". "В июне будет саммит НАТО, там и увидим, какие страны поддерживают Украину в предоставлении ей ПДЧ", - сказал он.

Украинский президент также прокомментировал идею встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. "Это очень своевременно. Это помогло бы решить некоторые вопросы. Когда такой диалог идет, пушки молчат... Такой диалог важен, но вопрос Украины лучше обсуждать при нашем участии", - сказал Зеленский.



