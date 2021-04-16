Бастунец избран руководителем БАЖ

Андрей Бастунец / baj.by

Заместителями председателя были избраны Олег Агеев, Александр Старикевич, Борис Горецкий и Ирина Славникова.

В работе съезда участвовало около 60 делегатов, а также гости. Были упомянуты журналисты, находящиеся за решеткой. Их более десятка.

Съезд потребовал "немедленно освободить всех журналистов и медиаспециалистов, находящихся за решеткой", "обеспечить беспрепятственный доступ к информации журналистам", "признать на законодательном уровне право каждого собирать и распространять информацию в отечественных и зарубежных массмедиа", "создать равные экономические условия для массмедиа; отказаться от госмонополии в областях создания и распространения продукции СМИ", "обсудить изменения в законодательство в области СМИ с участием белорусского общества, журналистского и бизнес-сообщества и международных экспертов",Еврорадіо.