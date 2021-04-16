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Бастунец избран руководителем БАЖ
Источник материала: Партизан
16 апреля XI съезд Белорусской ассоциации журналистов избрал руководителем организации Андрея Бастунца, который до этого ею руководил. За его кандидатуру единогласно проголосовали делегаты. Бастунец будет председателем БАЖ в следующие три года.
Андрей Бастунец / baj.by
Заместителями председателя были избраны Олег Агеев, Александр Старикевич, Борис Горецкий и Ирина Славникова.
В работе съезда участвовало около 60 делегатов, а также гости. Были упомянуты журналисты, находящиеся за решеткой. Их более десятка.
Съезд потребовал "немедленно освободить всех журналистов и медиаспециалистов, находящихся за решеткой", "обеспечить беспрепятственный доступ к информации журналистам", "признать на законодательном уровне право каждого собирать и распространять информацию в отечественных и зарубежных массмедиа", "создать равные экономические условия для массмедиа; отказаться от госмонополии в областях создания и распространения продукции СМИ", "обсудить изменения в законодательство в области СМИ с участием белорусского общества, журналистского и бизнес-сообщества и международных экспертов",
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16 апреля XI съезд Белорусской ассоциации журналистов избрал руководителем организации Андрея Бастунца, который до этого ею руководил. За его кандидатуру...
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