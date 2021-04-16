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Бастунец избран руководителем БАЖ

16.04.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 апреля XI съезд Белорусской ассоциации журналистов избрал руководителем организации Андрея Бастунца, который до этого ею руководил. За его кандидатуру единогласно проголосовали делегаты. Бастунец будет председателем БАЖ в следующие три года.



Андрей Бастунец / baj.by

Заместителями председателя были избраны Олег Агеев, Александр Старикевич, Борис Горецкий и Ирина Славникова.

В работе съезда участвовало около 60 делегатов, а также гости. Были упомянуты журналисты, находящиеся за решеткой. Их более десятка.

Съезд потребовал "немедленно освободить всех журналистов и медиаспециалистов, находящихся за решеткой", "обеспечить беспрепятственный доступ к информации журналистам", "признать на законодательном уровне право каждого собирать и распространять информацию в отечественных и зарубежных массмедиа", "создать равные экономические условия для массмедиа; отказаться от госмонополии в областях создания и распространения продукции СМИ", "обсудить изменения в законодательство в области СМИ с участием белорусского общества, журналистского и бизнес-сообщества и международных экспертов", пишет Еврорадіо.
 
 
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16 апреля XI съезд Белорусской ассоциации журналистов избрал руководителем организации Андрея Бастунца, который до этого ею руководил. За его кандидатуру...
 
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