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Всё чудесатее и чудесатее! Песков заявил, что ничего не знает о задержании Федуты и Зенковича в Москве

16.04.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кремль не располагает никакой информацией о гражданах Беларуси адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте, которые были задержаны в Москве и вывезены в Беларусь, где помещены в изолятор КГБ.



Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, никак не могу прокомментировать - эти люди не имеют к администрации президента, к Кремлю никакого отношения", - цитирует Пескова ТАСС

По вопросам работы спецслужб Песков рекомендовал обратиться именно в эти службы.

"Мы не располагаем вообще никакой информацией об этих гражданах", - утверждает он.
 
 
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Кремль не располагает никакой информацией о гражданах Беларуси адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте, которые были задержаны в Москве и вывезены...
 
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