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Всё чудесатее и чудесатее! Песков заявил, что ничего не знает о задержании Федуты и Зенковича в Москве
Источник материала: Партизан
Кремль не располагает никакой информацией о гражданах Беларуси адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте, которые были задержаны в Москве и вывезены в Беларусь, где помещены в изолятор КГБ.
Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я, к сожалению, никак не могу прокомментировать - эти люди не имеют к администрации президента, к Кремлю никакого отношения", - цитирует Пескова
По вопросам работы спецслужб Песков рекомендовал обратиться именно в эти службы.
"Мы не располагаем вообще никакой информацией об этих гражданах", - утверждает он.
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Всё чудесатее и чудесатее! Песков заявил, что ничего не знает о задержании Федуты и Зенковича в Москве
Кремль не располагает никакой информацией о гражданах Беларуси адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте, которые были задержаны в Москве и вывезены...
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