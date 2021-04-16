Всё чудесатее и чудесатее! Песков заявил, что ничего не знает о задержании Федуты и Зенковича в Москве









Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





ТАСС . "Я, к сожалению, никак не могу прокомментировать - эти люди не имеют к администрации президента, к Кремлю никакого отношения", - цитирует Пескова





По вопросам работы спецслужб Песков рекомендовал обратиться именно в эти службы.





"Мы не располагаем вообще никакой информацией об этих гражданах", - утверждает он.