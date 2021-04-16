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Мясникович: Министры ЕЭК проведут более 40 встреч с представителями бизнеса в странах ЕАЭС

16.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2021 году проведут в странах ЕАЭС более 40 встреч с представителями бизнеса. Об этом сегодня на заседании Консультативного комитета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС в Москве заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, пишет БЕЛТА.

«Министры Евразийской экономической комиссии в 2021 году планируют провести 41 встречу с деловым сообществом в странах ЕАЭС. Бизнес должен быть основным бенефициаром евразийской экономической интеграции», – сказал Мясникович.

В ходе заседания обсуждались вопросы взаимодействия ЕЭК с бизнесом, а также участие делового сообщества ЕАЭС в реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Мясникович сообщил, что в прошлом году число препятствий в реестре союза впервые с 2016 года снизилось до 59, устранено 83% от всех выявленных барьеров. В текущем году устранено уже два барьера. Кроме того, достигнут прогресс по вопросу допуска к государственным (муниципальным) закупкам. По словам Мясниковича, ЕЭК совместно со странами союза разработала и утвердила правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок. Данные правила предусматривают ведение комиссией евразийского реестра промышленных товаров государств ЕАЭС, который был запущен 1 февраля 2021 года. Мясникович подчеркнул, что данная работа – большой шаг на пути к созданию бренда «товар ЕАЭС».

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен Кодекс добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей, проект международного Договора о регулировании трансграничного оборота данных в ЕАЭС, а также инициативы по созданию платежно-расчетной системы BRICS Pay и единого рынка лекарственных препаратов.

В конце марта стало известно, что в Минске прошло заседание посвященное сотрудничеству СНГ и ЕЭК.



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Теги: Минск
 
 
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В Москве прошло заседание Консультативного комитета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.
 
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